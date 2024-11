Half-Life 2 je k 20. výročí zdarma. Podívejte se na nový dokument

18. 11. 2024 12:09 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Legendární střílečka Half-Life 2 během uplynulého víkendu oslavila 20. výročí od vydání. Valve u této příležitosti titul nejenže uvolnilo zdarma, ale doplnilo ho i o speciální výroční update. Díky tomu do hry přibyl nový dokument ze zákulisí vývoje, vývojářský komentář a dříve samostatné Epizody 1 a 2, stejně jako rozšíření Lost Coast.

V dvouhodinovém dokumentu (ke zhlédnutí níže) z produkce Secret Tape se tým dokonce podělil o střípky z nikdy nedokončeného projektu Half-Life 2: Episode 3, tedy alespoň v podobě konceptů a prototypů. A proč finální třetí epizoda nakonec nevznikla? Může za to zřejmě Left 4 Dead.

„Left 4 Dead nás potřebovalo všechny, a tak jsme Epizodu 3 odložili, abychom mu pomohli,“ vysvětluje jeden z vývojářů, David Speyre. „Stálo to za to – Left 4 Dead dopadlo výborně. Ale trvalo to dlouho – a to je ta nejsmutnější, skoro vtipná věc – trvalo to tak dlouho, že když jsme zvažovali, jestli se k Epizodě 3 vrátit, usoudili jsme, že jsme jeho vlnu prošvihli. Že bylo moc pozdě – abychom mohli v sérii Half-Life pokračovat, museli bychom udělat nový engine.“

„Zpětně to zní jako hrozná hloupost. Rozhodně jsme se k Epizodě 3 mohli vrátit a během dvou let ji vydat,“ krčí rameny Speyre. Zároveň bychom se možná nedočkali jiných zpětně ceněných pokračování, jako je Portal 2 nebo Left 4 Dead 2.

Šéf Valve Gabe Newell zase dodává, že kdyby tým nevytvořil Epizody 1 a 2, zřejmě by nikdy nevznikla Dota: „Vím, že to zní zvláštně, ale během jejich vývoje jsme se naučili věci, které vedly ke vzniku Team Fortress 2, k rychlejším updatům.“

Vinu za neexistenci Epizody 3 ale Newell bere na sebe. „Nemůžete zahálet a říkat: ‚No, aspoň posouváme kupředu příběh.‘ Tím se snažíte vyvléknout ze své povinnosti vůči hráčům. Ano, jasně že se jim příběh líbil, ale vaším hnacím motorem by nemělo být jen to, že lidi chtějí vědět, co se stane dál. Víte, mohli jsme ji vydat. Nebylo by to tak těžké. Mým selháním bylo, že jsem se zasekl. Nedokázal jsem přijít na to, čím by Epizoda 3 něco posouvala kupředu,“ vysvětluje šéf Valve.

Half-Life 2 si na Steamu až do dnešní 19. hodiny můžete vyzvednout zdarma, čehož už spousta lidí zřejmě zvládla využít. 20 let stará hra totiž během víkendu překonala svůj rekord – minimálně tedy od doby, co Steam počítá současně hrající účty, tedy od roku 2008. V jeden moment ji hrálo až 64 tisíc lidí zároveň.