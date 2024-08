Dočkáme se mýtického Half-Life 3? Vzdouvá se nová vlna spekulací

6. 8. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Herní průmysl si sice momentálně odbývá svou každoroční okurkovou sezónu vytyčenou Summer Game Festem a Gamescomem, tenhle titulek ale není plodem aktuálního sucha a zoufalé snahy vymlátit trochu života z dávno mrtvého koně. Objevily se totiž rovnou dva pádné důvody, proč zase začít věřit v to, že se Valve skutečně hodlá vytasit s Half-Life 3.

Tím prvním je web herečky Natashy Chandel, která do svého resumé do seznamu dabérských rolí přidala tajemný projekt White Sands s poznámkou, že jde o videohru od Valve. A jak podotkli fanoušci na Redditu, pravděpodobnost, že jde o potenciální přídavek do série Half-Life, je poměrně vyšší, než že se pod tímhle názvem skrývá třeba Portal 3 nebo Left 4 Dead 3. Proč? Protože White Sands jsou národní park v Novém Mexiku, tedy ve státě, kde sídlí Black Mesa.

Z webu dabérky tenhle řádek záhy zmizel a momentálně je kvůli zvýšenému zájmu povětšinou přetížený. Jak ostatně glosuje jeden z komentátorů na Redditu: „Tyhle úniky z první ruky jsou vždycky zábavnější než nějaký influencer s vágním příspěvkem, který se snaží být zajímavý pro internetovou pozornost. Prostě dabérka, která pravděpodobně nikdy neslyšela o Steamu, nonšalantně zmíní, že pracuje na Half-Life 3.“

Řádek z životopisu Natashy Chandel zároveň není jediným důvodem se domnívat, že Valve aktivně pracuje na Half-Life 3. Streamer Tyler McVicker, který se na tvorbu studia dlouhodobě specializuje, vydal nové video, kde tvrdí, že poslední náznaky od dataminerů nasvědčují tomu, že Valve pod kódovým označením HLX vyvíjí nový singleplayerový Half-Life, který nebude ve VR a začal vznikat v podobné době jako Half-Life: Alyx.

V updatech pro Dotu 2 a další hry od Valve se tak našly řádky kódu, kde se v souvislosti s projektem HLX zmiňuje třeba ikonický oblek HEV, Offworld či Xengorily a Xenmedúzy. McVicker se domnívá, že může jít o vystřižený obsah z Half-Life: Alyx, se kterým ale Valve momentálně aktivně pracuje při vývoji nových projektů.

McVicker dodává, že Valve vyvíjí hned několik her na enginu Source a hojně mění projektové názvy. Třeba utajovaná týmová střílečka Deadlock se také jmenovala Citadel nebo Neon Prime, a tak dlouho nebylo jasné, jestli HLX náhodou není jen další název pro Alyx.

Zároveň vypíchl fakt, že Valve i ostatní studia pro své projekty často volí záměrně matoucí a nicneříkající názvy – Left 4 Dead VR se tak kupříkladu přezdívalo Hot Dog, Half-Life: Alyx zase Jamiroquai. A tak ani teď není jasné, jestli kódová označení HLX a White Sands vlastně nejsou tak moc okatá, než aby opravdu skrývala mýtický Half-Life 3.