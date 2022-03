Game Pass rozšíří skvělí Guardians of the Galaxy a novinka FAR: Changing Tides

2. 3. 2022 10:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Microsoft zveřejnil seznam sedmi her, které v nejbližších dnech různými způsoby obohatí předplatné Game Pass. Od včerejška můžete na všech platformách s tímto předplatným včetně cloudu hrát žhavou novinku FAR: Changing Tides, která je nástupkyní skvělé jednohubky FAR: Lone Sails. Doprovází ji cloudová verze Microsoft Flight Simulatoru, který si tak můžete zahrát na Xboxu One či chytrém telefonu.

Zítra nás čeká další přírůstek pro konzole a počítače v podobě Lightning Returns: Final Fantasy XIII a pak už přijde 10. březen, během nějž se Game Pass rozroste rovnou o čtyři hry.

Z nich je nejvýraznější akční adventura Guardians of the Galaxy, která koncem minulého roku sbírala samá vysoká hodnocení díky svému příběhu a postavám, přičemž samotná akce zas tak úžasná není, ale tolik to nevadí.

Nicméně i přes nesporné kvality a fakt, že jde o ryze singleplayerovou hru bez zbytečných mikrotransakcí, tedy velice ojedinělý zážitek v dnešní době, se Guardiani bohužel neprodávají dle očekávání vydavatele. Pokud jste je stále nehráli, určitě to napravte, ať už na PC, konzoli, či v cloudu.

Zbylými hrami, které ještě rozšíří Game Pass, jsou akce Young Souls (PC, konzole, cloud), výletní adventura Kentucky Route Zero (PC, konzole, cloud) a simulace sekání trávy Lawn Mowing Simulator (Xbox One). Game Pass 15. března naopak opustí Nier: Automata, Phogs!, Torchlight III a The Surge 2.