Fallout, Age of Empires a další série slaví výročí novým obsahem a slevami

5. 10. 2022 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Někdy se to tak sejde – Microsoft vlastní hromadu studií, která si s sebou nesou ještě větší hromadu značek, které zákonitě čas od času oslaví nějaký ten významnější milník. Letos se těch kulatin a půlkulatin urodilo rovnou pět: Fallout společně s Age of Empires slaví 25. narozeniny, Forza Horizon a Dishonored desáté a Microsoft Flight Simulator dokonce 40. výročí od vydání prvního dílu.

V průběhu následujících šesti týdnů to můžete vzít od závodů přes apokalyptickou pustinu až do oblak, protože Microsoft pro všech pět sérií plánuje oslavy ve velkém stylu. Ať už jde o nový obsah, různé komunitní akce a streamy, nebo o příjemné slevy na Steamu a v obchodě Microsoftu.

V případě Falloutu veselice už začala – MMO Fallout 76 můžete až do 11. října hrát zcela zdarma, případně si ostatní díly pořídit se šťavnatou slevou anebo si vyplnit kvíz, do které frakce z pustiny se nejvíce hodíte. 10. října si pak můžete připít na pětadvacetiny prvního Falloutu, třeba za doprovodu výročního playlistu. O den později přibydou nové úkoly a postavičky do Fallout Shelter a 25. října se do Falloutu 76 vrátí halloweenská sezóna, která potrvá do 8. listopadu.

Arkádová závodní odnož Forza Horizon zahájí oslavy 10. výročí zítra, a to na YouTube, kde tvůrci budou vzpomínat na historii a vývoj celé série. 11. října pak do Forzy Horizon 5 zamíří výroční update s novou úkolovou linií, režimem Midnight Battles a také hitovkami ze starších soundtracků. O dva dny později Mexiko obohatí festival, kde najdete závody, výzvy a odměny zasvěcené předchozím dílům série. Do 24. října poběží slevové akce, kde si můžete pořídit třeba Forzu Horizon 4 s 67% slevou.

Dishonored pojme slavení trochu skromněji – vystačit si budete muset s tapetou na plochu a tematickým gamepadem. V pátek se můžete těšit na podcast Majora Nelsona se speciálními hosty v podobě Harveyho Smithe a Dingy Bakaby, kteří se podělí o své zkušenosti z Arkane. 20. října pak bude sérii věnovaný speciální livestream a následující den si svou kolekci budete moct doplnit o zlevněné tituly z Dunwallu a Karnaky.

25. narozeniny Age of Empires upomene 25. října výroční stream a také vydání Age of Empires IV: Anniversary Edition s dvojicí nových civilizací, 8 mapami, 2 biomy, cheaty a také se startem nové kompetitivní sezóny. Stávající majitelé hry dostanou vylepšenou verzi zdarma.

Nejvyšší jubileum oslaví letos na podzim Microsoft Flight Simulator. Na svoje 40. výročí upozorní 11. listopadu bezplatným updatem, který do série po šestnácti letech vrátí helikoptéry a větroně společně s Airbusem A-31.

Srdéčko zaplesá také milovníkům letecké historie. Budete se totiž moct proletět v sedmi milnících letectví z první poloviny 20. století, mezi něž patří vůbec první motorové letadlo Wright Flyer, dvojplošník Curtiss JN-4, hornoplošník Spirit of St. Louis, v němž Lindbergh poprvé přeletěl Atlantik, obojživelný létající člun Grumman G-21 Goose, největší letadlo Hughes H-4 Hercules a další. Vedle toho se můžete těšit na čtyři ručně vymodelovaná letiště včetně chicagského Meigs Field, které platí za ikonický startovní bod v rámci série.