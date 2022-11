Dead Island 2 se znovu odkládá, tentokrát jen o dva měsíce

Zombie akce Dead Island 2 byla původně oznámená v roce 2014 a během vývoje dvakrát změnila studio. Při svém opětovném představení na letošním Gamescomu se rovnou vytasila i s únorovým datem vydání, které už ovšem neplatí. Vydavatelství Deep Silver společně s vývojáři z Dambuster Studios s vědomím ironičnosti situace oznamují, že se Dead Island 2 pro PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One odkládá na 28. dubna 2023.

zdroj: Deep Silver

„O ironii z odkladu Dead Island 2 se ani my nemůžeme ochudit a jsme z toho stejně zklamaní, jako jste nepochybně i vy,“ píše studio na Twitteru. „Odklad činí pouhých 12 krátkých týdnů a vývoj je v cílové rovince; vezmeme si čas navíc, abychom se ujistili, že vydáme hru, na kterou jsme pyšní. Vzkaz těm, co čekají roky, děkujeme, že máte s námi trpělivost.“

The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo