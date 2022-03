Další herní studia pomáhají Ukrajině

Je to pět dní od chvíle, kdy ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Mnoho herních studií vyjádřilo solidaritu s oběťmi probíhající války nebo se rovnou zapojilo do humanitární pomoci zasláním peněz či pořádáním sbírek.

Některá ze studií zmínila ve svém článku Alžběta, dárců se ale od té chvíle sešlo ještě mnohem víc. Polský Techland pošle stejně jako CD Projekt 1 milion zlotých (přes 5 milionů korun) humanitární organizaci PAH. Nadace spadající pod studio Bungie vybrala s pomocí komunity přes 2,6 milionu korun, které rozdělí mezi trojici neziskových organizací na pomoc obětem. Milion dolarů (přes 22 milionů korun) Červenému kříži, SOS dětským vesničkám a dalším charitám pošle Embracer Group, stejnou částkou přispěje i její CEO Lars Wingefors.

Do pomoci Ukrajině se zapojují i česká studia: Kupříkladu Amanita Design pošle výdělky z prodejů Creaks, Machinaria a Chuchla za tento týden Člověku v tísni. Tvůrci American Truck Simulator a Euro Truck Simulator 2 z SCS Software zase spěchají, aby dokončili speciální edici DLC s ukrajinskými nátěry pro kamiony, přičemž 100 % výtěžku poputuje na pomoc potřebným. Studio zároveň v uplynulých dnech charitám poslalo přes půl milionu korun. Ironicky má být příštím balíkem map pro ETS2 Rusko.

Ukraine needs help, right now



Our next week’s earnings from Machinarium, CHUCHEL, and Creaks will be donated to @CLOVEKVTISNI, a nonprofit organization that will use the money to aid the most vulnerable people in Ukraine affected by the ongoing Russian invasion. pic.twitter.com/PFLAjqyIoY