Battlefield 2042 stahuje ze hry skin pro ruský vrtulník

Minulý týden DICE nabídlo hráčům Battlefieldu 2042 skin pro ruskou frakci za plnění týdenních výzev. Skin se jmenoval „Grin Reaper“ a šlo o usměvavého žraloka v retro stylu válečných leteckých dekorací. Vzhledem k invazi ruských vojsk na Ukrajinu se ale hráčům zdál takový skin víc než nemístný.

In light of current events we have disabled the Weekly Missions system for this week, and this weeks reward is no longer available to unlock #Battlefield2042



Players who have already completed this weeks mission will not be affected.



Weekly Missions will return next week. pic.twitter.com/Pnn1V1H9jK