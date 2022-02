Herní studia se vyjadřují k válce na Ukrajině

25. 2. 2022 13:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

O ruské invazi na Ukrajinu se v posledních dnech mluvilo hodně, ale řada lidí doufala, že nepůjde o nic víc než jen diplomatické vyhrožování. Od včerejšího rána se ovšem válka stala realitou. Vzhledem k tomu, že Ukrajina má nemalou herní komunitu, vývojáři na svých sociálních sítích sdílejí slova podpory, odsouzení ruské agrese, ale i konkrétní účty, na které je možné zaslat alespoň finanční pomoc.

Tvůrci chystaného Stalkera 2, studio GSC Game World, které má sídlo v Kyjevě, včera na Twitteru vydali prohlášení: „Ruská federace ode dneška oficiálně vyhlásila válku Ukrajině. Naše země se probudila za zvuku výbuchů a střelby ze zbraní, ale je připravena bránit svou svobodu a nezávislost, neboť zůstává silná a připravená na všechno. Budoucnost je nejistá, ale doufáme v to nejlepší, jsme si stále jisti našimi ozbrojenými silami a vírou v Ukrajinu. Obracíme se tedy na všechny naše kolegy z herního průmyslu, hráče, blogery nebo kohokoli, kdo tento příspěvek uvidí ve svém newsfeedu. Sdílejte jej, nestůjte stranou a pomozte těm, kteří to potřebují.“

The Russian Federation has declared war on Ukraine.

The future is unknown, but we are sure of our Armed Forces and country.

We ask all: do not stand aside and help those in need.



Support the Armed Forces of Ukraine:

UA843000010000000047330992708 pic.twitter.com/XoEFDtgKiW — GSC Game World (@GSC_GW) February 24, 2022

Spolu s tím studio také sdílelo účet na podporu ukrajinských ozbrojených sil.

Další kyjevské studio Frogwares, které má na svém triku hry se Sherlockem Holmesem anebo třeba The Sinking City, zase žádají všechny, aby donutili Putina se stáhnout: „Nemůžeme jen tak stát stranou. Rusko útočí na naši vlast a popírá suverenitu Ukrajiny. Snažíme se zůstat v bezpečí, ale tohle je válka, to se nedá jinak. Vyzýváme všechny, aby donutili Putina stáhnout se z našich zemí #StopRussianAggression. Jsme mírumilovný národ a za celá léta, co jsme získali nezávislost, jsme nikdy nikoho nenapadli ani neohrozili. Kvůli této situaci bude naše práce ovlivněna a naše životy mohou být zničeny.“

Tvůrci střílečky Survarium, Studio Vostok, sdíleli ukrajinskou vlajku. Později pak dodali, že se snaží pracovat na dálku a na situaci budou reagovat podle toho, jak se bude vyvíjet.

Kromě ukrajinských studií se k situaci vyjádřilo například i polské studio 11 Bit: „Ruské vojenské síly dnes zaútočily na svobodnou zemi Ukrajinu – naše sousedy. Jako polské herní studio a tvůrci celosvětově uznávané protiválečné hry This War of Mine – která přímo hovoří o utrpení a bídě civilistů postižených válkou – rádi bychom tímto oznámili prohlášení naší společnosti: Stojíme proti ruské invazi na Ukrajinu.“

Dodali, že během následujícího týdne všechen zisk ze hry This War of Mine, včetně DLC, půjde na podporu Ukrajinského červeného kříže. K 11 Bits se přidala i polská služba GoG.

V Kyjevě se například nachází také pobočka Ubisoftu nebo vývojáři ze studia Hologryph, kteří pracují na multiplayerové hře Secret Neighbor. Co se týče vývojářského studia 4A Games, tedy tvůrců herní série Metro, ti sice pochází z Ukrajiny, ale po násilnostech v roce 2014 se firma přestěhovala na Maltu.

V zemi existuje také silná komunita nezávislých herních vývojářů, pochází odtud slavné týmy e-sportové scény jako například Navi nebo Team Liquid, ale i řada mezinárodně úspěšných streamerů.

AKTUALIZACE:

K situaci se také vyjádřilo studio londýnské nezávislé studio State of Play, kteří vydávají hry na mobily, jako třeba South of the Circle, INKS a nebo Kami 2. Studio se připojilo k 11 Bits a veškerý zisk z následujících 7 dní také darují Ukrajinskému červenému kříži.

Mezi dalšími studii, které se rozhodli pomoci, je i polský CD Projekt. Ten se zavázal darovat 1 milion zlotých, tedy zhruba 6 milionů korun na humanitární pomoc.