Berte zdarma všechny BioShocky a Bomber Crew

27. 5. 2022 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Však už to znáte, je tady pátek a to znamená nové dárečky v obchodě Epic Games Store po následující týden. O aktuální nabídce jsme do poslední chvíle nevěděli a nakonec se z ní vyklubala velmi štědrá nadílka.

Epic rozdává BioShock: The Collection – sbírku všech tří her série, tedy remaster BioShocku a BioShocku 2 a BioShock Infinite v kompletní edici. Ke všem hrám dostanete i veškerý dodatečný obsah, tedy pro dvojku například rozšíření Minerva’s Den a The Protector Trials a pro Infinite zase Clash in the Clouds a dvoudílný Burial at Sea.

Stránka kolekce v Epicu varuje, že při použití operačního systému Windows 10 a vyšší verze budete ke spuštění her potřebovat nainstalovat a používat launcher od 2K. A pokud jste se dosud s BioShockem nesetkali, tak vězte, že:

„BioShock vyniká jako celek a svou atmosférou. Jde o dokonale, takřka bez chyb zpracovaný projekt. Prošpikovaný spoustou malých detailů, které odhalíte až po několika hodinách či opakovaném hraní. Vývojářům se podařilo vytvořit uvěřitelný svět, což je základ úspěchu každé podobné hry – není mnoho dalších týmů, které dokázaly něco podobného. Perfekcionismus autorů je dobře patrný na každém kroku, ale nic jiného bychom od nástupce System Shocku ani nečekali,“ stojí v naší dobové recenzi prvního dílu.

Aby těch her zdarma nebylo pro jeden týden málo, vydavatelství Curve Games rozdává hru Bomber Crew studia Runner Duck. Pro ni musíte pro změnu na Steam, kde je ve 100% slevě až do 19. hodiny příštího čtvrtka podobně jako kolekce BioShocků v Epicu (tam opět nevíme, jaká hra ji vystřídá).

Bomber Crew je manažerská simulace správy bojového letounu za druhé světové války, která svého času způsobila poprask na poli originálních indie her. Tvůrci již stihli vytvořit vesmírné pokračování Space Crew, ale to ani zdaleka neotřáslo komunitou hráčů tak jako Bomber Crew.