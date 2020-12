Aktuální hra zdarma v Epicu vám neudělá takovou radost jako RPG nášup, který bude následovat

4. 12. 2020 12:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud nemáte chuť zrovna na akční 2D plošinovku s úmyslným retro nádechem, pak vás nabídka her zdarma od Epicu pro tento týden příliš nenadchne. Obchod tentokrát rozdává jednu jedinou hru Cave Story+, která rozhodně má své kvality (viz recenzi Karla Drdy), ale přeci jen jde o téměř dekádu starou hopsačku, která nesedne každému.

Nicméně! Epic jako vždy láká i na hry, které nabídne zdarma od příštího čtvrtka, což má jeden háček. Budeme si totiž den po vydání Cyberpunku 2077 vzpomenout, že si je máme v Epic Game Storu vyzvednout. Dámy a pánové, těšte se na famózní RPG Tyranny a Pillars of Eternity v jejich vrcholových edicích Gold a Definitive.

Pillars of Eternity, lahůdka pro veterány izometrických RPG, ale nejenom je, si tehdy v roce 2015 od Vaška vysloužila devítku a zařadila se po boku her Zaklínač 3, Fallout 4, Shadowrun: Hong Kong a Bloodborne k nejlepším RPG roku podle redakce. Umístila se i v žebříčku deseti nejlepších her roku, takže pokud jste se se hrou ještě nesetkali, směle se do ní příští týden pusťte. Nebo si ji aspoň přidejte do knihovny a vraťte se k ní po dohrání Cyberpunku. Je totiž možná lepší než novější dvojka.

Druhou a poslední hrou, která bude od příštího čtvrtka zdarma v Epic Games Storu, je další poctivé RPG od tvůrců Pillars of Eternity, které vyšlo ani ne o dva roky později. Je jím mnohem temnější a méně tradiční RPG Tyranny, ve kterém můžete být vy tím zlým. Aleš hru tehdy ocejchoval osmičkou a i ji redakce Games zařadila mezi nejlepší RPG roku 2016. A třebaže to hra nedotáhla do desítky nejlepších her roku (byl to hodně silný rok), rozhodně by neměla uniknout vaší pozornosti, jste-li RPG pozitivní. No, máme se opravdu na co těšit.