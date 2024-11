2K ruší svůj PC launcher a osvobozuje tak BioShock, XCOM či Civilizaci VI

27. 11. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství 2K úplně ruší svůj launcher, který jste na PC potřebovali k instalaci a hraní mnoha jeho starších singleplayerových titulů. Jak na Steamu, tak na Epic Games Store jste 2K Launcher potřebovali k hraní BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite, Mafia Trilogy Definitive Edition, Marvel’s Midnight Suns, Civilization V a VI, The Quarry, XCOM 2 a XCOM: Chimera Squad.

Všechny tyto tituly se bez něj nyní obejdou – pokud by vás třeba zajímalo, proč si starší hry na Steamu instalují nové patche, je to právě kvůli odstranění nutnosti spouštět launcher třetí strany. Celý proces by měl být poměrně bezbolestný, pokud se vám program stále spouští, máte se ujistit, že máte nainstalovanou aktuální verzi hry a restartovat klienta.

„Mohu stále používat 2K Launcher, když chci?“ zní jedna z často kladených otázek (kterou pravděpodobně nikdo nikdy z uživatelů nepoložil, ale dobře). „Momentálně nemáme v plánu umožnit dobrovolné používání 2K Launcheru, ale ceníme si vašeho zájmu,“ odpovídá vydavatelství.

Na příští rok 2K chystá kromě obligátních nových ročníků svých sportovních sérií také pokračování 4X strategie Civilization VII, čtvrtý díl původně tuzemské série Mafia: The Old Country a také novou hru od tvůrce BioShocku Kena Levina, Judas. Všechny se každopádně už obejdou bez launcheru.