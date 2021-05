PlayStation 5 vypadá neporazitelně. Navzdory nedostupnosti a Game Passu

27. 5. 2021 17:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Od startu současné generace konzolí uběhl půlrok a obě nové konzole stále zápasí s nedostupností, jedna z nich navíc ještě s nedostatkem her. Na vystavování účtů je samozřejmě příliš brzy, nicméně v posledních šesti měsících se stihlo udát hned několik zajímavých věcí naznačujících budoucí vývoj. A ten v současné chvíli, co se týče úspěchu, vypadá poněkud jednostranně.

Z oficiálních informací Sony víme, že PlayStation 5 registruje velice solidní prodeje, v téhle fázi životního cyklu víceméně srovnatelné s veleúspěšnou PS4. O prodejích Xboxu nevíme oficiálně nic, ale analytická společnost Ampere tvrdí, že PS5 válcuje oba Xboxy dohromady. A to v poměru více než dva ku jedné.

Xboxu přitom hraje do karet hned několik faktorů, včetně úžasného Game Passu, jenže i jemu navzdory se konzole zjevně prodává výrazně hůře než pořád téměř nedostupná konkurence. Sázka na velké exkluzivity Sony očividně vychází a PlayStation 5 už teď vypadá jako neporazitelný obr.

Hry jsou všechno

Startovní čára závodu mezi PlayStationem a Xboxem nebyla zrovna vyrovnaná. Na straně jedné stojí Demon's Souls, Astro's Playroom a Spider-Man: Miles Morales. Na straně druhé port Gears Tactics. Začátek samozřejmě není všechno, všichni dobře víme, že tohle klání může trvat klidně dekádu. Jenže Sony první metry závodu nepřepálila a zvládá nás pravidelně zásobovat víc než kvalitními kousky.

Nedávno příjemně překvapil špičkový Returnal, za chvíli vyjde parádně vypadající Ratchet & Clank: Rift Apart a snad ještě letos dorazí neméně slibný Horizon Forbidden West. Pro kvalitní exkluzivity na PS5 tak pomalu přestávají stačit prsty jedné ruky, a to se na vstup do ringu připravují další těžké váhy v čele s God of War: Ragnarok a Gran Turismo 7.

Zapomínat nesmíme ani na letošní Deathloop a další dosud neoznámené projekty studií Naughty Dog, Insomniac, Sucker Punch a dalších. Ostatně Sony nedávno prozradila jedno zajímavé numero: 25. Přesně tolik her má teď ve vývoji pro PS5.

Microsoft na tuhle salvu odpovídá zatím bohužel jen průměrným hororem The Medium. Původně startovní a následně o rok odložené Halo: Infinite snad letos konečně dorazí a mělo by nalít Xboxu adrenalin do žil. Příští rok by navíc mohl být pro Xbox pestřejší, a to nejen díky nedávnému nákupu Bethesdy.

Její sci-fi RPG Starfield by mělo PlayStation údajně zcela minout, jenže nad hrou samotnou pořád visí velký otazník. Investigativní novinář a většinou spolehlivý zdroj zákulisních informací Jason Schreier tvrdí, že Bethesda začala na Starfieldu pořádně a ve velkém pracovat až v roce 2019. To, v kombinaci s oficiální informací o té nejrozsáhlejší mapě Bethesdy, budí spíše obavy než naděje na brzké vydání.

Vedle vesmírného RPG má Microsoft v rukávu spoustu trumfů, jenže je dost možná začne sypat na stůl příliš pozdě. Další Gears vyjdou bůhvíkdy, vývojáři mění engine. Forza Motorsport se také jen tak nedostaví. Vydání Fable bych osobně netipoval dřív než na rok 2025. Snad stihnou v nějakém rozumném časovém horizontu dorazit alespoň Avowed, Hellblade II, State of Decay 3 nebo Everwild. Otázkou je, co z toho bude „jen“ dobrá hra, a co přitáhne k Xboxu davy nových hráčů. Pouze na univerzálně dostupné hry třetích stran, které si můžete zahrát na Xboxu i na PlayStationu, se to zjevně utáhnout nedá.

Předplatné nestačí?

Velké prodeje PS5 jsou sotva překvapivé. Přímý nástupce dominantní a oblíbené PS4 zaujme na pohled, DualSense překvapí na omak a Sony hlavně má už po půlroce hned několik opravdu výtečných exkluzivit.

To spíš relativní neúspěch druhé strany je překvapivý. Kde je faktor Game Passu, který lze považovat za jeden z nejlepších způsobů, jak si v dnešní době zahrát nové hry? Vypadá to, že tolik opěvovaná, populární a zákaznicky nesmírně vstřícná služba tak zásadním faktorem v prodejích nakonec není.

Microsoftu přitom nahrává i fakt, že se PlayStation 5 běžně neprodává. Obchody sotva zvládají v jednorázových vlnách uspokojovat dávné předobjednávky a problémy s dostupností Sony očekává minimálně do začátku příštího roku. Podobná situace trápí i Xbox Series X, nicméně jeho méně výkonný bráška, Xbox Series S, je na tom s dostupností výrazně lépe. V podstatě byste museli mít velkou smůlu, abyste na něj alespoň někde nenarazili.

Microsoft má tedy na trhu skvělou kombinaci levnější konzole a té silnější, skutečného zástupce nové generace, spolu s velice vstřícným modelem předplatného. Jenže ani v takhle příznivých podmínkách k výraznějšímu rozšíření Xboxu zatím nedochází. O analýze společnosti Ampere si můžeme myslet, co chceme, třeba svá čísla střílí od boku a jsou vedle jak ta jedle. Pokud jsou ale pravdivá, vyplývá z nich jedno: Nová konzole, byť třeba dostupná a propojená se skvělým Game Passem, zkrátka není lákavá, pokud zároveň nenabízí skvělé nové hry, především ty vlastní, exkluzivní. A na The Medium masy jen tak neutáhnete.

Cestou necestou

Jak už padlo na začátku, zdá se, že Sony má našlápnuto perfektně, byť jde ve vlastních šlépějích a moc neexperimentuje. Jenže proč by měla? Sází na jistotu, tedy na ty největší blockbustery špičkové kvality, což sice může za to, že se nedočkáme Days Gone 2, ale v minulé generaci se díky stejnému přístupu z PlayStationu 4 stal jasný lídr. Proč úspěšnou strategii ředit honosným předplatným, které je dle slov Sony neudržitelné?

Microsoft si mezitím vyšlapává vlastní cestičku a až další roky ukážou, jak moc se mu sázka na Game Pass vyplatila. V tuhle chvíli to nijak růžově nevypadá, ale jakmile začne ze zeleného tábora padat jedna hra za druhou, většina z nich bude vážně dobrá a všechny budou v Game Passu, mohla by se taky strhnout těžko zastavitelná lavina. O tom aspoň můžou snít manažeři v Microsoftu – že třeba jednou přijde den, kdy se nebudou muset stydět zveřejňovat prodejní čísla.

Na závěr bych ale chtěl zdůraznit jednu důležitou věc: Která konzole prodá víc kusů, nám může být ve výsledku úplně jedno. Zajímat by nás mělo především to, že máme na výběr několik odlišných zařízení s různými přístupy ke hrám, službám i celkovému zážitku. Klišé o tom, jak nakonec vítězíme my, zákazníci, tentokrát platí víc než kdy jindy.