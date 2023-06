Microsoft včera zaválel, ale v rukávu toho má ještě mnohem víc

12. 6. 2023 17:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Microsoft měl včera tiskovku a já si zase po několika nemastných neslaných prezentacích spravil chuť. Nedávná akce Sony mě nijak zvlášť nenadchla, Directy od Nintenda jsou většinou příliš úzce zaměřené a prezentace jiných entit jsou také často buď velmi specifické, nebo jednoduše nejsou moc dobré. Viz třeba taktéž včerejší PC Gaming Show, z jejíhož formátu mi zbyly oči pro pláč, navzdory všem těm zajímavým hrám.

Microsoftu se ale prezentace vydařila na výbornou a připomněla mi ty lepší tiskové konference E3 z období minulé generace konzolí. Byla tam spousta her, hromada záběrů přímo z hraní a vývojáři tam sázeli jedno více či méně konkrétní datum vydání za druhým.

Pravda, Starfield mě osobně zase tolik nenadchnul, byť špatně vůbec nevypadá. Stejně tak mě ze židle nezvedly ani věci typu Payday 3 nebo Fallout 76, ale to jsou jen výjimky potvrzující pravidlo. Obecně byla tisková konference Microsoftu skvělá, obsahově narvaná k prasknutí, bez zbytečných hluchých míst a drtivá většina her vypadala znamenitě.

Neméně zajímavé je ale připomenout si to, co na tiskové konferenci být mohlo, ale „chybělo“. Není toho málo a v některých případech je absence možná trošku podezřelá.

Začněme od stálic téměř všech tiskovek: zombíků. Kampak se nám podělo State of Decay 3? Oznámené je už tři roky, ze hry jsme neviděli jediný gameplay trailer, natož obrázek, a víme leda tak to, že se studio údajně potýká s problémy. Dozvíme se o hře něco nového ještě letos, nebo se zjeví až na příští „E3“?

Chyběl i slavný archeolog Indiana Jones. Toho nám Bethesda oznámila už v lednu 2021, přičemž od té doby není po hře ani vidu, ani slechu. Do kin přitom za chvíli dorazí nový filmový Indiana Jones a nástroj osudu, a tak by alespoň nějaký kratší teaser na jeho herního bratříčka přišel vhod. Holt, když si může Ubisoft dovolit odložit Avatara, a propásnout tak premiéru jednoho z největších filmů všech dob, může si Bethesda asi v pohodě dovolit minout premiéru Indiana Jonese.

Ještě déle víme o existenci Everwild of Rare. Microsoft hru oznámil už v roce 2019 a opět moc nevíme, co že se to vlastně přesně chystá. A dost možná si tím nejsou jistí ani sami vývojáři, když hru předloni údajně restartovali.

Úplně nejdéle pak víme o The Elder Scrolls IV. Osobně jsem žádný nový trailer na tiskovce Xboxu nečekal. Bethesda totiž v minulosti jasně řekla, že nejdřív musí odbavit Starfield a teprve pak se můžeme začít bavit o TES. Pořád je to ale jedna z dlouho oznámených her Microsoftu, o které její vydavatel už roky mlčí, a tak na tenhle seznam patří.

Podezřelá byla i absence Halo. Infinite vyšel v roce 2021 a o příkladné vydání nebo to nejlepší Halo rozhodně nešlo. Kdysi klenot výkladní skříně Xboxu a de facto lídr konzolových online stříleček si tentokrát vybral slabší chvilku, a Microsoft tak raději mlčí – neukázal případný nový díl, nové DLC, nový mód, novou sezónu a hru ani nezmínil. Ve studiu to navíc zrovna růžově nevypadá, tudíž v tomhle případě možná platí, že mlčeti zlato.

Z dalších absentujících mohu zmínit například The Outer Worlds 2, Stalker 2 nebo další díl ze série Gears. Co nového pak chystají třeba v Arkane, Double Fine, Tango Gameworks, The Initiative a id Software?

Microsoft toho sice včera ukázal opravdu hodně, ale nesmíme zapomínat na to, že toho má v rukávu ještě víc. A že to Philu Spencerovi konečně začíná zapadat do sebe. Letošek a pak hlavně příští rok budou pro Xbox mnohem zajímavější než poslední dva tři roky. A až tu bude příště nějaký další Xbox Showcase, nemusí to být jen nové trailery k těm hrám, které jsme viděli včera.