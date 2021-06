Spekulace: Vývoj krásné hry Everwild od tvůrců Sea of Thieves byl restartován

15. 6. 2021 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V roce 2019 nám studio Rare vyrazilo dech představením hry Everwild. Stačila k tomu nádherná grafika a příjemný soundtrack, protože o hře jako takové dodnes vlastně nic moc konkrétního nevíme. A to se ukázala znovu loni na E3. Ale fakt, že na letošní E3 chyběla, je alarmující a podle anonymních zdrojů došlo ve vývoji ke značnému zdržení.

Informoval o tom web Video Games Chronicle, který se od svých zdrojů údajně dozvěděl, že vývoj hry byl v podstatě zrestartován. A má to mít co do činění s loňským odchodem klíčového zaměstnance – tvůrčího ředitele Simona Woodroffa.

Jeho místo zaujal Gregg Mayles, který je v Rare již od roku 1989 a podílel se na tvorbě sérií Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Viva Pinata a Sea of Thieves. Pod jeho vedením mělo dojít k úplnému překopání dosavadní práce, dost možná i celkového konceptu hry Everwild.

Zdroje hovoří o optimistickém datu vydání v roce 2024, což by znamenalo, že by hra vyšla po deseti letech od započetí jejího vývoje. Pravda může být v tuto chvíli kdekoliv, ale fakt, že jsme se dosud nedozvěděli nic pořádného o hře jako takové a že během letošní E3 chyběla, nevěstí nic dobrého.