Google maže čerty ze zdí. Stadia je na tom prý dobře

19. 5. 2021 16:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Jestli by měl Google na něčem zapracovat, je to marketing a PR. Stadia to totiž v mediálním prostoru v posledních měsících neměla zrovna lehké. Jedna špatná zpráva střídala druhou a obecná nálada kolem streamovací služby nebyla nijak zvlášť pozitivní.

Začalo to únorem, kdy Google oznámil zrušení svého jediného interního studia zodpovědného za vývoj her exkluzivních pro Stadii. Následně odešla zkušená Jade Raymond a do nové firmy s sebou přetáhla několik lidí. A aby toho nebylo málo, nedávno to zabalil i hlavní produkťák Stadie s výborným superhrdinským jménem John Justice.

Všichni moc dobře víme, že jestli někdo nemá problém rušit rozjeté služby, je to Google. A Stadia na první pohled působí, že je ve vážném ohrožení. Sice na ni hry pořád vychází, ale z produktové letargie se služba probrala až nedávno, kdy Google slavnostně prohlásil, že do ní přidá vyhledávání. Po roce a půl a sotva funkční.

Jenže teď se konečně někdo ozval a dostali jsme hned několik zajímavých informací. V rozhovoru pro Games Industry se o slovo přihlásil šéf marketingu Nate Ahearn a jasně řekl, že Stadia je „naživu a je na tom dobře“. Slib, že na Stadii vyjde letos přes sto her, se podle Ahearna navíc podaří splnit.

„Všem nevěřícím Tomášům bych vzkázal, ať se podívají na to, jak slova přetváříme v činy. Jak nám roste iniciativa Stadia Makers nebo jak spolupracujeme s partnery z AAA studií, jako jsou Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft a další,“ dodal Ahearn.

Je samozřejmě pravda, že Stadia v posledních měsících nijak neustrnula a rozhodně se na ní neobjevují jen nezajímavé indie hry. Nedávno tam vyšel Resident Evil Village a Dirt 5, předtím Hitman 3, Cyberpunk 2077 a další. Teď se na Stadii dostalo konečně taky The Crew 2 a ratingové organizace naznačují, že by tam měl Ubisoft zanedlouho doplnit jak For Honor, tak populární Rainbow Six Siege.

Do toho se chystá vydání slibně vypadající strategie Humankind, adventury Life is Strange: True Color a desítek dalších titulů. Za zmínku stojí taky prémiová verze Stadia Pro, jejíž předplatitelé nedávno dostali „zadarmo“ pecky jako Resident Evil 7 nebo Star Wars Jedi: Fallen Order.

To je všechno hezké a žádoucí, nicméně to nic nemění na faktu, že na Stadii je málo her. Příval nových titulů je pravidelný, přesto ale nedostatečný. Ulovit velkou rybu se Googlu podaří navíc jen občas jako v případě her zmíněných výše.

Absenci některých velkých titulů, pravda, do jisté míry suplují nezávislé hry, leckteré i díky sympatickému programu Stadia Makers, což je iniciativa Googlu zaměřená na podporu indie vývojářů, ať už technologicky, či marketingově.

Google po studiích zapojených do programu Stadia Makers navíc nevyžaduje žádnou exkluzivitu a tituly mohou vyjít i na jiné platformy, jen se musí v den vydání objevit i na Stadii. Výsledkem je hned několik vydaných her a na desítkách dalších se pracuje.

Tajné počty

Kolik hráčů používá Stadii, nevíme a možná se to ani nikdy nedozvíme. Ovšem teď tu máme alespoň nějaké náznaky. Ne přímo od Googlu, ale od Alyssy Kollgaard z Akupara Games, studia, které má na svědomí adventuru The Darkside Detective.

Kollgaard pro Games Industry řekla: „Cloud gaming je pořád relativně nová věc a v mnoha ohledech to připomíná situaci s early adoptery VR. Pokud víte, jak se rozšiřují nové technologie, řekla bych, že se momentálně přesouváme z fáze early adopterů do fáze early majority. Zlomový moment ještě nenastal, ale Google posouvá hranice technologií a má jak velké jméno, tak i prostředky na to, aby celý tenhle segment nakopnul. Pokud se to někomu podaří, podaří se to Googlu.”

Je pravda, že Kollgaard je mírně řečeno zaujatá, ale zároveň se nedá polemizovat s faktem, že Google skutečně má vynikající předpoklady k úspěchu. Netvařme se ovšem, že neexistuje Amazon a jeho Luna či Microsoft a jeho xCloud. Obě firmy mohou s Googlem směle soupeřit nejen co do zdánlivě neomezených prostředků, pozadu rozhodně nejsou ani se serverovou infrastrukturou. Otázkou tak spíše je, kdo z nich bude mít dlouhodobě největší motivaci a trpělivost vydržet pomalejší rozjezd, jen aby pak časem sklidil sladké ovoce.

Budoucnost

Trpělivost Googlu je, zdá se, selektivní. Jak už jsem psal, v únoru oznámil zavření jediného interního studia Stadia Games & Entertainment, které mělo dělat nejen hry exkluzivně pro Stadii. Jenže všechno zlé je k něčemu dobré a právě konec SG&E je toho důkazem. Googlu se totiž zavřením interního studia uvolnily prostředky a část z nich mohl převelet směrem k týmu inženýrů a techniků pomáhajícímu jiným studiím s porty her na Stadii.

Víc rozpočtu na porty jednoduše znamená víc portů a zavření SG&E prý nemělo žádný vliv na chod podpůrných programů pro vývojáře, jak (opět pro Games Industry) naznačuje Marten Buijsse, komunitní manažer Soedesco, studia, které mělo na svědomí port Kaze and the Wild Masks.

V případě jediného interního studia byla možná nemilosrdná reakce Googlu požehnáním. Raději než čekat řadu let na dokončení jedné velké exkluzivity (s nejistým výsledkem) bude společnost investovat do portů. Výsledkem by tak mohla být hromada her, které můžete hrát na notebooku, na mobilu, na televizi, na desktopu, bez nutnosti kupovat jakýkoliv hardware.

Co to všechno bude pro Stadii znamenat v dlouhodobém měřítku, se teprve uvidí. Rád bych viděl sklenici z poloviny plnou a věřil, že Google počáteční trable překousne a svou ambiciózní službu bude podporovat a rozvíjet dál. Protože jestli na mě něco působí jako velký krok kupředu a skutečný next-gen, není to kus surového výkonu navíc nebo zajímavěji vibrující ovladač. Je to možnost hrát hry instantně, bez čekání na cokoliv a na takovém zařízení, jaké si zrovna zamanu.