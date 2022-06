Diablo Immortal startuje lépe než dvojka a trojka dohromady

15. 6. 2022 18:20 | Komentář | autor: Adam Homola

Do neslavných prvních krůčků, kdy tvůrci oznámili Diablo Immortal tím nejhorším možným způsobem, už kopat nechci. Kopnul jsem si před pár lety a všechno, co jsem napsal tehdy, v podstatě pořád platí. Jenže zatímco tehdy bylo skoro všechno špatně, teď je svět zase v pořádku.

Nové Diablo totiž vyšlo na mobily v plné verzi, na PC v beta verzi a světe div se, ono je to fajn! Není to super, není to dokonalé, ale je to zábavné. A coby mobilní evoluce trojky je Immortal vymyšlený takřka perfektně.

Začíná to lépe než běžné Diablo

Nejenže je Diablo Immortal velice dobré, ono začíná svůj život lépe než Diablo II a III dohromady. Netvařme se, že dvojka a trojka vykročily mezi hráče pravou nohou, že vyšly v perfektním stavu a že všechno bylo v pořádku. Nevyšly a nebylo. Obě hry potřebovaly ohromné množství práce, než se z nich stalo to, čím jsou dnes.

Diablo III zlobilo po technické stránce a ne, opravdu nešlo jen o jednu virální chybu č. 37. Problém byly i špatně zpracované aukce (které, pravda, se do hry dostaly až krátce po vydání), příliš nízká obtížnost, tragicky chudý endgame a některá designová rozhodnutí. Trojka potřebovala nejen datadisk Reaper of Souls, ale především čas na dozrání a desítky velkých updatů. Teprve pak si to všechno sedlo a z na první pohled zakaleného klenotu konečně prokoukla ta opravdu skvělá hra, jak ji známe dnes.

Ne nepodobně na tom byla dnes legendární dvojka, po dlouhé roky král žánru. Pamatujete? V recenzích (ostatně stejně jako u trojky) padaly spíš osmičky, sem tam nějaká ta devítka, zatímco desítky byly vzácnější než ta nejlepší zbroj. Většina hráčské obce byla „jen“ velmi spokojená. Proč? Stačí si vzpomenout třeba na zoufale nízké maximální možné rozlišení 640x480, které bylo směšné už tehdy.

Až datadisk Lord of Destruction přidal možnost rozlišení 800x600 (což tou dobou už taky nebyla žádná výhra), ale především přidal, rozšířil a upravil hromady věcí: Horadric Cube, drahokamy, runy, Ethereal předměty, Charmy, itemy specifické pro danou třídu, loadouty, rozšířené možnosti žoldáků a spoustu dalšího.

Coby pamětník startů všech dílů série marně přemýšlím, co takhle ze začátku vytknout Diablu Immortal. V kontextu svých předchůdců totiž startuje v takřka perfektním stavu. Hra není zabugovaná, nepůsobí technicky ani obsahově nedodělaně, servery běží bezproblémově a vůbec to všechno funguje přesně tak, jak má.

A nejsou to jenom překvapivě nepřítomné bugy. Tentokrát nebijí do očí ani žádná nepochopitelná technická rozhodnutí typu naprosto neadekvátního rozlišení dvojky nebo nevhodných aukcí trojky. Diablo Immortal prostě funguje, na správném hardwaru vypadá skvěle, působí moderně a nabízí možnosti odpovídající dnešní době. Aspoň tedy na mobilu.

Malinko jiná písnička je to na PC, ale tam hra v podstatě ještě nevyšla, a tak ji nemůžeme hodnotit. Zatím tu máme jen beta verzi, tudíž je na finální soudy ještě čas. Už teď se ale PC beta hraje velice dobře. Zlobí jen uživatelské rozhraní, chybí širší možnosti grafického nastavení a podobné drobnosti technického rázu. Hratelnosti a především zábavě to klacky pod nohy nehází. Rád bych doufal, že jde přesně o ty věci, které se v rámci bety vyladí a do vydání je vývojáři upraví.

Blizzard navíc nepřekvapivě prohlásil, že Diablo Immortal bude formou bezplatných obsahových updatů podporovat řadu let. Když pomyslím na to, co dokázali vývojáři nakonec vykutat z dvojky a trojky, můžu se jen těšit na budoucí podobu Immortalu.

Skrz naskrz

Diablo Immortal v mých očích boduje ještě jednou věcí, a to přítomností cross-platform a především pak cross-progression. Jistě, zatím jde o titul šitý na míru mobilním zařízením a dotykovým obrazovkám, ale vyšel rovnou i na PC. Ano, jen v beta verzi a ano, PC verze rozhodně není skvělá, ale je bezproblémová, funkční a zábavná.

Jakkoliv Immortal hraju primárně na mobilu, občas si ho zapnu i na Battle.netu na PC, kde si ho užívám s gamepadem a na velkém monitoru. A bavím se skoro stejně jako na mobilu, který si tak může aspoň chvíli oddechnout na nabíječce. V takovém případě je cross-progression k nezaplacení, protože se mi v praxi přesně vyplňují dobře známé marketingové případy, kdy hraju cestou z práce na mobilu, přijdu domů, zapnu počítač a okamžitě pokračuju na PC.

Možná to zní jako blbost, možná to tolik lidí nezajímá, ale já tuhle funkci aktivně využívám a nesmírně mi vyhovuje. Přitom je to něco, o čem si může nechat kterékoliv jiné Diablo jen zdát. Což v případě jedničky a dvojky chápu, po nich to pochopitelně ani nikdo nechtěl. Ale že to nejde v případě trojky, kterou bych taky mohl chtít hrát na Switchi a následně pokračovat třeba na konzoli či na PC, to je už regulérní nevýhoda.

Mikrotransakce? Nevím, dál

Takhle to skoro vypadá, že nové Diablo nemá žádnou pihu na kráse. A ono to tak skutečně pro někoho může být. Jenže pak tu nad hrou visí velký otazník s potenciálně démonickým štemplem „mikrotransakce“.

Je Diablo Immortal pay to win? Nemám sebemenší tušení. A víte proč? Stejně jako u předchozích dílů série (a platí to u téměř jakékoliv hry) se do vrcholového endgamu nedostanu a nic mě nezajímá míň než poskakování sem a tam v nějakých žebříčcích. Namísto kontinuálního vrážení hlavou do zdi vždycky radši kousek popojdu a otevřu si dveře k jinému zážitku.

zdroj: vlastní video redakce

Za sebe můžu říct jen to, že jsem zatím necítil potřebu do hry investovat jediné euro. Nenacházím pro to sebemenší důvod. S obsahem, se kterým jsem měl zatím tu čest (první úrovně Paragonu, PvE, víceméně pohodové „casual“ hraní), jsem neměl problém, stejně jako jsem necítil, že by se mě hra snažila jakkoliv brzdit, cokoliv mi podsouvat nebo něco schovávat. Pokud je někdo obsesivní minmaxer, potřebuje z každé hry vytěžit úplně všecičko a mít všechny věci na nejvyšších možných hodnotách, tak... Inu, tak mu jen závidím trpělivost a tolik volného času.

Čekání na čtyřku

Jakkoliv není nové Diablo tak vzrušující jako čtyřka, je rozhodně zábavné, působí prémiově a promyšleně a je na něm vidět péče, peníze i zkušenosti. Na můj vkus sice Immortal vychází z trojky až moc, osobně bych preferoval nové postavy, nové assety, nové schopnosti a vůbec víc nových, dosud neviděných věcí nerecyklovaných z předchozího dílu, zkrátka to ale beru tak, že Immortalem si jen zkrátím čekání na plnohodnotnou čtyřku. A tuhle roli nové Diablo zatím plní na výbornou.