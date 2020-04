Přichází Nemesis. S remakem Resident Evil 3 startuje i asymetrický multiplayer Resistance

Windows GameCube PSOne PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Dobří holubi se vracejí a podobně se nám vracejí také ustálené herní série. Remake Resident Evil 3 s Jill Valentine, Carlosem Olivierou a Nemesis v hlavních rolích dnes oficiálně vychází. Přidává se k němu také zbrusu nový asymetrický multiplayer 4v1 Resident Evil Resistance, který k předělávce dostanete zdarma, a chybět nemůže samozřejmě ani launch trailer.

Jill Valentine si na to vzpomíná, jako by se to stalo včera, zombie nákaza ale Raccoon City v Resident Evil 3: Nemesis ovládla už v roce 1999. Teď se nicméně vrací ve své přeleštěné variantě, která vynechala několik ikonických lokací, prakticky všechny hádanky a výrazně akcentuje akční přístup k survival hororu, což vám může a nemusí být po chuti. Více se koneckonců dozvíte v mojí recenzi, protože jsem s Resident Evil 3 strávila už uplynulý víkend.

zdroj: Capcom

Jill a její Nemesis se vracejí, kdo ovšem dnes přichází prvně, je čtveřice přeživších v multiplayerové odbočce Resistance. Tam se budete muset postavit tajemnému Mastermindovi, který řídí ikonická monstra a sází po domě nejrůznější pastičky, anebo se naopak jedním takovým vykutáleným strojvedoucím stát a hezky po jednom brutálně zlikvidovat své vězně.

Tenhle samostatně stojící mód v recenzní kopii nebyl příliš funkční, respektive v něm bylo prakticky nemožné najít dost spoluhráčů, takže si na jeho zhodnocení budete muset ještě počkat.

Pokud stále váháte, jestli je tahle hororová záležitost pro vás, Resident Evil 3 si můžete vyzkoušet v uvolněném demu na PC, PlayStation 4 a Xbox One.