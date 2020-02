Po téměř 10 letech vychází diablovka Wolcen: Lords of Mayhem běžící na CryEnginu

- Video Autor: Aleš Smutný

Tři roky uplynuly od naší poslední zmínky o akčním RPG, tedy diablovce Umbra z dílny francouzského týmu SolarFall Games. Hra ovšem nezanikla, stále se opírá o vizuální sílu CryEngine 3 a v novém videu ukazuje, proč by mohlo jít o další povedený přírůstek do žánru. Do dokončení ovšem nějaký čas ještě zbývá, protože za dva dny spustí tvůrci vlastní Kickstarter. Jak je ale vidět z videa, hra už má za sebou pořádný kus práce. celý článek