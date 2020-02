Dlouhá léta očekávaný remake Half-Life Black Mesa vyjde příští týden

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

Umíte si představit, že byste na jedné hře pracovali téměř 15 let a většinu té doby žili v domnění, že z veškerého vašeho úsilí vznikne „pouze“ mod, který bude zdarma? Je to případ Adama Engelse, který se v roce 2006 přidal k dobrovolníkům předělávajícím první Half-Life do enginu dvojky. Osud si s ním pěkně pohrál, většinou v dobrém slova smyslu, a díky (nejen) jeho píli a vytrvalosti příští týden skončí zdánlivě nekonečný vývoj remaku Black Mesa.