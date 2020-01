Ať už chcete zavzpomínat, nebo si doplnit vzdělání, série Half-Life je zdarma na Steamu

Windows PlayStation 3 Xbox 360 PlayStation 2 Xbox

- Téma autor: Patrik Hajda

Pamatujete na doby, kdy studio Valve dělalo hry jako Half-Life, Portal, Left 4 Dead, Counter-Strike? Prostě hry, které nepohořely jako Artifact či Dota Underlords? Je to relativně dávná minulost, do které se právě teď můžete vrátit díky akci související s blížící se Half-Life: Alyx. Ať jste nováček, nebo veterán, série Half-Life už čeká.

Half-Life: Alyx vyjde někdy v průběhu března na počítačích a k jejímu hraní budete potřebovat brýle pro virtuální realitu, přičemž ty přímo od Valve zvané Index jsou i díky oznámení nového dílu legendární série vyprodané.

Do té doby si můžete projít celou ságu Half-Life na Steamu zdarma. Hry si nemůžete natrvalo přidat do knihovny, ale máte zhruba dva měsíce na to, se jimi prokousat. Ideální příležitost zavzpomínat na staré dobré časy, případně zjistit, co na tom všichni ti fanoušci vidí.

Akce se týká sedmi titulů – prvního Half-Life a jeho remasteru Half-Life: Source, dvou dodatků Half-Life: Opposing Force a Half-Life: Blue Shift, plnohodnotného pokračování Half-Life 2 a navazujících epizod plánované, ale nedokončené trilogie Half-Life 2: Episode One a Half-Life 2: Episode Two. Je dobré znát příběhy a postavy všech těchto her, obzvlášť prvního a druhého dílu série, protože na to všechno navazuje nadcházející Half-Life: Alyx.

V té se ujmete role Alyx Vance (nikoliv Gordona Freemana), která se svým otcem Elim bojuje proti invazním silám Combine. Titul pro virtuální realitu má být stejně dlouhý jako Half-Life 2 a odvypráví další kapitolu série. Nepůjde tedy jen o nějakou odlehčenou minihru, jak to občas u VR bývá. Dáte si celou sérii a navážete novinkou, nebo je pro vás VR překážkou?