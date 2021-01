Trh s hrami v roce 2020 rostl. V Evropě se nejvíc prodávala FIFA 21

22. 1. 2021 16:30 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Začátek roku je ideální příležitost k rekapitulacím toho uplynulého. Spoustu odvětví poškodila pandemie koronaviru, videoherní průmysl ale patří k těm úspěšným výjimkám, kterým se nadmíru dařilo. V Americe činil celkový obrat v sektoru konzolových a počítačových her rekordních 57 miliard dolarů (1,22 bilionu korun), zaznamenal tedy meziroční nárůst o 27 %.

Agentura NPD Group nabízí trochu problematický žebříček nejvýdělečnějších titulů v USA. Proč problematický? U některých položek v seznamu totiž započítává kromě příjmů z prodejů fyzických kopií i digitální tržby, zatímco u jiných (především u titulů od Nintenda) pouze příjmy z krabiček.

Může se tedy stát, že tituly označené hvězdičkou ve skutečnosti předhonily některé zdánlivě výdělečnější hry, které jsou v seznamu nad nimi. Prvenství Call of Duty: Black Ops Cold War ve Spojených státech ale patrně díky přítomnosti mikrotransakcí neohrozí ani nezapočtené digitální kusy Animal Crossing. Takový Cyberpunk 2077, který se krabicově nestihl prodávat ani měsíc, by si ale o pár příček skrze digitální předobjednávky a prodeje polepšit mohl. Konkrétní částky nicméně NPD Group neuvádí.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons* Madden NFL 21 Assassin's Creed Valhalla The Last of Us: Part II Ghost of Tsushima Mario Kart 8 Deluxe* Super Mario 3D All-Stars* Final Fantasy VII: Remake Marvel's Avengers Marvel's Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21* Super Smash. Bros Ultimate* FIFA 21 Mortal Kombat 11 Dragon Ball Z: Kakarot MLB: The Show 20 Cyberpunk 2077* Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Zatímco USA raději řešily na svých monitorech a televizích další válku, v Evropě vládl fotbal. Podle analýzy německé společnosti GfK Entertainment byla FIFA 21 nejprodávanější krabičkou v 16 z 19 států, které poskytly svá data, a to včetně Česka. Výjimkou bylo Rusko, kde první místo získalo The Last of Us: Part II, ve Finsku to byl Minecraft a Francouzi si nejvíc dopřávali eskapismus v Animal Crossing: New Horizons.

Právě Animal Crossing se dostalo na některou z prvních tří příček skoro v polovině zkoumaných evropských zemí a v celkovém žebříčku se umístilo na druhém místě hned za Fifou. Na třetí místo dosáhl čtyři roky starý Mario Kart 8 Deluxe.

Zajímavé jsou zejména u starších her regionální rozdíly: Ve východní Evropě, kam podle GfK spadá i Česko spolu s Polskem, Maďarskem či Ruskem, se mezi krabičkami dařilo GTA V. Naproti tomu na jihu Evropy, tedy v Portugalsku, Španělsku a Itálii, se na předních příčkách ukázal Minecraft.

Z her vydaných v loňském roce za zmínku stojí ještě internetově kontroverzní The Last of Us: Part II, které se na prvních třech pozicích prodejů umístilo ve čtveřici zemí: v Česku, na Slovensku, ve Finsku a ve Švédsku.

Jak už jsem zmínila, evropské statistiky zatím obsahují pouze data z prodejů krabicových verzí hry a ani neuvádí konkrétní prodejní čísla. Agentura GfK Entertainment v průzkumu použila data z Česka, Slovenska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.

Obě statistiky není možné porovnávat mezi sebou - americká operuje s tím, kolik dané tituly v daném roce vydělaly (přičemž ne ve všech případech přičítá k prodejům fyzických kopií ty digitální, případně příjmy z mikrotransakcí a DLC), ta evropská úspěch hodnotí čistě podle počtu prodaných fyzických kopií ve vybraných zemích.