World of Warcraft: Shadowlands je dle Blizzardu nejrychleji prodávanou PC hrou vůbec

9. 12. 2020 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Odložený datadisk Shadowlands k MMORPG World of Warcraft vyšel před dvěma týdny, 23. listopadu. Někdo by si možná říkal, že po 16 letech už ani osmý datadisk nemůže vzbudit moc pozornosti, ale opak je pravdou.

Activision Blizzard teď totiž v tiskové zprávě pro distributory uvádí, že je World of Warcraft: Shadowlands s 3,7 miliony prodaných kusů za první den nejrychleji prodávanou PC hrou vůbec. Zřejmě tak překonal svůj vlastní, osm let starý rekord Diabla 3, které v předobjednávkách a prvním dnu prodalo 3,5 milionů kopií. A nejde jen o nejvyšší číslo u Blizzardu, ale celkově v segmentu PC her.

Firma už skoro před pěti lety přestala uvádět čísla předplatitelů World of Warcraft. V roce 2015, tedy po celkem nepopulárním rozšíření Warlords of Draenor, tehdy evidovala 5,5 milionů předplatných. Od té doby se ale WoW stihlo zmátořit – se znovunabytím popularity mu pomohlo třeba spuštění serverů World of Warcraft Classic a samozřejmě také covid-19. Před nástupem Shadowlands se prý vrátil rekordní počet lidí a zvedl se taky průměrný odehraný čas jednotlivých hráčů.

Osobně se k tomuhle obrovitánskému MMORPG už neplánuju vrátit, ale pokud o tom uvažujete, vězte, že aktuální expanze je určitě dobrým důvodem, proč se přiklonit k „ano“, ale taky skvělý vstupní bod pro nováčky. Pavel Skoták koneckonců ve své recenzi uvádí, že Shadowlands jsou jedním z nejlepších datadisků a zároveň důkazem, že se Blizzard nebojí experimentovat.