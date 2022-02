Sony nabídne zaměstnancům Bungie 1,2 miliardy dolarů, pokud z firmy po akvizici neodejdou

3. 2. 2022 16:30 | Byznys | autor: Alžběta Trojanová

To, že Sony koupilo Bungie, bylo rozhodně velké překvapení. O to větší, když japonská firma oznámila, že za studio, které stojí za prvními díly Halo a sérií Destiny, zaplatí 3,6 miliardy dolarů (tedy v přepočtu víc než 78 miliard dolarů). Většina hráčů se stále škrábe na čele, jak je možné, že Sony zaplatilo tak vysokou částku, notabene s tím, že studio si zachová nezávislost a možnost vydávat hry také na jiné platformy.

Pokud se ale podíváme na nedávnou výroční zprávu investorům, dává celá akvizice i její částka větší smysl. Sony se líbí výnosy z prodejů her na PC, ale také zjevně mlsně kouká po možnostech vytvořit nové live-service hry. V prohlášení dokonce zaznělo, že v Sony chtějí do roku 2026 až 10 takových titulů.

A není se čemu divit. Například konkurenční Warzone vydělalo jen za rok 2020 necelé dvě miliardy dolarů. Kolik konkrétně vydělává Destiny 2, si Bungie sice nechává pro sebe, ale rozhodně to nebude málo. Ostatně od doby, co je možné hrát zdarma, nabral tenhle looter shooter na 20 milionů nových uživatelů a pravidelně se drží v top desítce nejlepších her na Steamu.

Právě know how je pro Sony zásadní. Najít zkušené vývojáře, kteří mají konkrétní zkušenosti, je v herním prostředí těžké. Koupit už zaběhnuté studio, které ví, co dělá, je mnohem jednodušší než se snažit postavit vlastní tým od nuly.

I proto se nelze divit, že celá třetina z finální částky akvizice směřuje k zaměstancům. Většina pracovníků v Bungie vlastní firemní akcie a těchto 900 klíčových lidí si má v budoucích letech mezi sebou rozdělit na 1,2 miliardy dolarů, pokud se rozhodnou studio neopustit a zůstat na svých pozicích. Teoreticky je to tak pro každého zaměstnance v průměru přes milion dolarů bonusu k základnímu platu. To je rozhodně lákavá částka.

Potenciálně je to ale dobrá zpráva i pro nás hráče. Zaměstnanci v podobných případech mívají klauzuli, že musí ve studiu zůstat po několik let, a částka je vyplácena postupně. Jakmile ale tahle doba uplyne, znamená to, že se na poli herního byznysu objeví skupina zkušených vývojářů s velkým obnosem peněz v kapse. Nedivila bych se, kdybychom se v budoucnu dočkali hned několika nových nezávislých studií založených právě bývalými zaměstnanci Bungie.