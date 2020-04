Kotaku: Gearbox ani přes úspěch Borderlands 3 vývojářům neplatí slíbené bonusy

- Téma Autor: Patrik Hajda

Borderlands 3 ještě zdaleka neřeklo své poslední slovo. Vlastně je teprve v první čtvrtině své plánované cesty napříč dodatečným obsahem. Ale už příští týden bude mít za sebou první polovinu s vydáním druhého ze čtyř rozšíření kampaně. Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock vás vezme na novou planetu, kde se prostřílíte ke sňatku. celý článek