Borderlands 3 dostane nové DLC plné lásky, chapadel a nějakého toho střílení

Borderlands 3 ještě zdaleka neřeklo své poslední slovo. Vlastně je teprve v první čtvrtině své plánované cesty napříč dodatečným obsahem. Ale už příští týden bude mít za sebou první polovinu s vydáním druhého ze čtyř rozšíření kampaně. Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock vás vezme na novou planetu, kde se prostřílíte ke sňatku.

Pod nezapamatovatelným názvem DLC Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock se ukrývá ledová planeta Xylourgos, na které se titulní pár rozhodl vstoupit do svazku manželského. A vás pozvali, abyste byli u toho.

„Zajímavá volba,“ řeknete si po příletu na planetu, která zrovna nevybízí k ležérnímu oblečení a koupačkám na plážích. Není tu ani prostor pro pohodu, když se zamrzlé planiny hemží roztodivnými potvorami toužícími po vašem mase.

Ani název města, ve kterém ke svatbě dojde, není z nejlákavějších – Cursehaven. Na druhou stranu, nad ním zavěšená kostra gigantického monstra má něco do sebe. Ale dlouho se jí kochat nebudete, pokud se nechcete stát členy kultu, který ji bezmezně uctívá.

zdroj: Gearbox

Jak tahle svatba dopadne? Nemusíte se bát, že Borderlands 3 s romantickým rozšířením přejde do žánru slaďáku. Stále budou létat vzduchem tisíce kulek a čísílek informujících o způsobeném zranění. Vrátí se také staré známé postavy, ale moc si nostalgii nepouštějte k tělu. Nepřátelé číhají na každém kroku a musíte na ně být připravení, s čímž vypomůže nové vybavení.

DLC Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock vyjde 26. března nejen v Epic Game Store, ale už i na Steamu. Časová exkluzivita skončila minulý pátek, u hry se v jednu chvíli sešlo slušných 93 tisíc hráčů a prvních sedm tisíc recenzí hodnotí hru převážně kladně.

DLC koupíte samostatně nebo v Season Passu se třemi dalšími rozšířeními (současnými a budoucími).