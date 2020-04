GeForce Now přichází o Xbox Studios a Warner Bros. S Ubisoftem naopak spolupráci rozšiřuje

- Byznys autor: Jiří Svák

Doufal jsem, že po třech odchodech velkých vydavatelů se karta pro GeForce Now obrátí, ale nevypadá to tak. Nvidia oznámila, že za pár dní zmizí z její streamovací služby hry od Xbox Studios, Warner Bros, Codemasters a Klei Entertainment.

Oficiální seznam odstraněných her ještě není uveřejněn, ale jen z hlavy mě napadají tituly jako LEGO, Middle-earth: Shadow of War/Shadow of Mordor, série Batman, Dirt, F1 nebo Don't Starve. Pravděpodobně hodně zabolí Minecraft.

Zatímco u Microsoftu postup chápu, protože se chystá konkurovat vlastní službou xCloud (momentálně ve fázi otevřeného preview v omezeném počtu států), nad důvody ostatních stále visí otazníky.

Jak už jsem nastínil v minulých článcích, vydavatelé pravděpodobně nevidí GeForce Now pouze jako vzdálený server, na němž si uživatelé spouští dříve zakoupené hry, ale jako samostatnou platformu, které jejich tituly dělají reklamu. A tak pravděpodobně chtějí svůj díl koláče.

Samozřejmě, o všem by se dalo polemizovat. Z pohledu zákazníka je chování vydavatelů nesmysl, protože uživatel za hru už zaplatil v oficiálním obchodě/distribuci a GeForce Now mu opravdu slouží pouze jako „počítač v cloudu“. Streamovací služby navíc vydavatelům rozšiřují odbytiště her, protože dávají možnost zahrát si i lidem, kteří by si kvůli nedostatečně výkonnému hardware hru nikdy nepořídili.

Vyvodit z vágních oficiálních vyjádření (případně i mlčení) opravdové důvody je tak těžké. Téma je očividně komplikované a citlivé, a proto o něm mlčí jak představitelé Nvidie, tak i samotní vydavatelé, kteří se ze služby stáhli.

Neplatí to ale pro všechny. Takový Ubisoft naopak spolupráci s GeForce Now rozšiřuje. Od včerejšího dne si tak streamovaně můžete zahrát celou kolekci Assassin's Creed a Far Cry. Nově přidané kousky jsou už bohužel staršího data a jen doplňují nové díly série, které jsou na GeForce Now už jsou od začátku spuštění bety, ale je to lepší než nic.

Hry Ubisoft, které byly na GeForce Now přidány: