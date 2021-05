Epic za exkluzivity dosud utratil přes 1 miliardu dolarů

6. 5. 2021 9:45 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Probíhající soudní spor mezi Applem a Epic Games se stal zlatým dolem zákulisních informací, ke kterým bychom se bez soudních příkazů pravděpodobně nikdy nedostali. Na povrch unikají nejrůznější informace týkající se zejména účetnictví společnosti rýžující nemalé peníze na battle royale Fortnite, které se ztrátou (zatím) investuje do svého obchodu Epic Games Store.

V souvislosti s obchodem se díky uveřejněným dokumentům (díky PC Gameru) dozvídáme například to, kolik Epic stojí investice do exkluzivity, která je u většiny her jen časově omezená, protože se tituly zhruba po jednom roce objeví i na Steamu.

Z dokumentů vyplývá, že společnost na exkluzivity v roce 2019 vynaložila 542 milionů dolarů, v roce 2020 to bylo 444 milionů dolarů a pro rok 2021 to zatím činí 52 milionů dolarů. V součtu tedy lehce přes 1 miliardu dolarů, v přepočtu víc než 21 miliard korun.

Dokumentace dokonce prozradila, kolik Epic stála časová exkluzivita titulu Borderlands 3 – 115 milionů dolarů či 2,47 miliardy korun. Z toho 1,7 miliardy byla garantovaná odměna vyplacená předem studiu Gearbox Software a další část šla na marketing a jiné účely.

V textech předložených u soudu dále naleznete tabulku s vybranými hrami rozdávanými zdarma. Je u nich uvedená částka vyplacená Epicem jejich vývojářům za možnost rozdávat je zdarma po jeden týden spolu s číslem představujícím počet nových registrací do Epic Games Store (kupříkladu Subnautica přilákala přes 800 tisíc nových uživatelů a Epic za ni zaplatil 30 milionů korun, zatímco trilogie Batmana byla o 2 miliony dražší a přilákala jen 600 tisíc nových uživatelů).

Pokud vás tyto zákulisní informace zajímají a chcete vědět ještě víc, doporučuji se pohodlně usadit a projít si celou dokumentaci, která se dalšími čísly jenom hemží.