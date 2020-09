Fortnite je jedním z dalších launchových titulů PlayStationu 5

U nejpopulárnějších her současnosti se nemůžeme divit, že se dočkají vydání i na nové generaci. Potvrzeně se to týká GTA V, nikdo nebude překvapený, až se dostane i na Skyrim a Minecraft. A stejně tak není divné, že Sony včera potvrdila příchod Fortnite na PlayStation 5 v den vydání 12. listopadu.

Vypadá to, že Fortnite nové generace nebude nijak zvlášť upravené. Běží stále na Unreal Enginu 4 a nikoliv na očekávaném Unreal Enginu 5. Bude rovněž zadarmo a pokud přijdete z jiné platformy, nepřijdete o svůj postup ani nákupy. Fortnite sice ještě není oficiálně potvrzené pro Xbox Series, ale s něčím takovým se prostě dá počítat.

