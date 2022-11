Do PC verze Dark Souls: Remastered se vrací multiplayerové prvky

Praise the Sun! Zdálo se, že multiplayerové servery PC verze Dark Souls: Remastered budou spát už navěky, ale opak je od včerejška pravdou. K jejich vypnutí došlo těsně před únorovým vydáním Elden Ring, když se ukázalo, že v nich zeje hluboká bezpečnostní díra.

Servery pro Dark Souls 3 se dočkaly opětovného spuštění v srpnu, ale vydržely online jen zhruba měsíc. Jestli jde o odkaz na v sérii tolik propíraný koloběh smrti a znovuzrození, kdo ví. Minulý měsíc se pak vrátil multiplayer pro Dark Souls 2, ale pouze pro edici Scholars of the First Sin. Servery pro Dark Souls: Prepare to Die Edition z roku 2012 se pro změnu nevrátí vůbec, kvůli zastaralosti kódu.

Online features for the PC version of #DarkSouls: Remastered have been reactivated.



Thank you once again for your patience, understanding, and support. pic.twitter.com/IZ8lsfx3Tx