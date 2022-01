PvP servery Dark Souls jsou offline kvůli závažné bezpečnostní chybě

V zabezpečení Dark Souls 3 zeje obří díra, která potenciálním útočníkům umožňuje na libovolném počítači připojeném do multiplayeru instalovat i spouštět programy a na dálku nad ním zcela převzít kontrolu. Bandai Namco coby preventivní opatření vypnulo PvP servery na PC pro Dark Souls 3, Dark Souls 2 a Dark Souls: Remastered, eventuálně i pro Dark Souls: Prepare to Die, dokud vrátka hackerům zase nezavře. Konzolových verzí Dark Souls se tento problém netýká.

