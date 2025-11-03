Uniklé snímky zrušeného Contrabandu ukazují rozhraní
zdroj: Foto: Bethesda

Uniklé snímky zrušeného Contrabandu ukazují rozhraní

PC Xbox Series

3. 11. 2025 10:16 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Na internet unikly nové snímky zrušené Xbox exkluzivity Contraband, které poprvé ukazují, jak mohl ambiciózní projekt od Avalanche Studios vypadat. Hra byla oficiálně oznámena už v roce 2021 krátkým trailerem, který ale neodhalil žádné záběry z hraní. Přesto se dlouho věřilo, že vývoj probíhá hladce – až do letošního léta, kdy se ukázalo, že práce na projektu byly pozastaveny a krátce poté přišlo i masivní propouštění, které fakticky znamenalo konec projektu.

Contraband zdroj: imgur
Nově zveřejněné materiály pocházejí z portfolia jednoho z výtvarníků uživatelského rozhraní, který na hře pracoval. Na obrázcích je vidět, že Contraband mělo nabídnout čtyřčlenný kooperativní multiplayer, retro stylizaci a výrazně sedmdesátkovou estetiku – od písma přes barvy až po modely postav. Z uniklých snímků lze vyčíst, že hráči měli společně plnit mise na různých mapách. Na únik upozornil web MP1st, který snímky jako první zachytil.

Smarty.cz
Tagy:
akční multiplayer kooperace otevřený svět
Zdroje:
imgur, MP1st
Hry:
Contraband
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
