Uniklé snímky zrušeného Contrabandu ukazují rozhraní

Na internet unikly nové snímky zrušené Xbox exkluzivity Contraband, které poprvé ukazují, jak mohl ambiciózní projekt od Avalanche Studios vypadat. Hra byla oficiálně oznámena už v roce 2021 krátkým trailerem, který ale neodhalil žádné záběry z hraní. Přesto se dlouho věřilo, že vývoj probíhá hladce – až do letošního léta, kdy se ukázalo, že práce na projektu byly pozastaveny a krátce poté přišlo i masivní propouštění, které fakticky znamenalo konec projektu.
Nově zveřejněné materiály pocházejí z portfolia jednoho z výtvarníků uživatelského rozhraní, který na hře pracoval. Na obrázcích je vidět, že Contraband mělo nabídnout čtyřčlenný kooperativní multiplayer, retro stylizaci a výrazně sedmdesátkovou estetiku – od písma přes barvy až po modely postav. Z uniklých snímků lze vyčíst, že hráči měli společně plnit mise na různých mapách. Na únik upozornil web MP1st, který snímky jako první zachytil.