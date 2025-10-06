Civilizační levoboček Millennia končí po roce a půl
zdroj: Paradox Interactive

Civilizační levoboček Millennia končí po roce a půl

PC

6. 10. 2025 11:43 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Přestože Civilization VII komunitu rozdělilo, nadále jde o etalon civilizačních strategií, se kterým se bojuje komplikovaně. Přesvědčil se o tom i Paradox, jenž po roce a půl oznámil, že končí s podporou sympatického projektu Millennia.

Společnost s vydáním pátečního velkého updatu oznámila, že půjde zároveň o poslední. Soubor opravy bugů, problémů s lokalizacemi a přidáním podpory modifikací je proto posledním kusem obsahu, který studio C Prompt Games do svého díla vydá. Vzhledem k tomu, že titul vyšel v březnu 2024, podpora trvala rok a půl.

zdroj: Paradox Interactive

„S touto záplatou bohužel končí jedna éra. Bude to poslední aktualizace pro hru Millennia. Děkujeme společnosti C Prompt za její práci a podporu. My v Paradoxu již nebudeme aktivní na komunitních platformách, ale můžete se na nás i nadále obracet s žádostmi o podporu a hru můžete hrát na dobu neurčitou,“ sdělil Paradox.

Millennia přitom nebylo špatnou strategií. Kuba ji v recenzi udělil 7 bodů z 10, což víceméně odpovídá fanouškovskému zhodnocení na Steamu, kde palec nahoru zvedá 68 % recenzí. Kvůli technickým nedostatkům, agresivní umělé inteligenci, ošklivé grafice a poněkud osekaným možnostem však nezvládla oslovit dostatečné množství lidí.

