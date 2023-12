Redakce doporučuje: Hry pod stromeček

12. 12. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Do Vánoc zbývají necelé dva týdny. Čili ideální penzum času na shánění dárků rodinným příslušníkům a přátelům. Proto vám přinášíme redakční tipy na videohry, které by mohly udělat radost všem fanouškům interaktivní zábavy. Letošní rok byl špičkovými hrami nabitý, a proto není nouze o široký zástup her větších i menších, různých žánrů a grafických stylizací.

Aleš Smutný:

Pokud máte v okolí nějakého fanouška Warhammeru 40,000, který se zároveň neštítí RPG a tahových soubojů, volba je jasná. Rogue Trader má sice problémy s otravnými (ovšem z mé zkušenosti jen malými) bugy, ale vynahrazuje to perfektní grimdark atmosférou, širokými možnostmi roleplaye a povedeným soubojovým systémem, který spadá do kategorie “easy to learn, hard to master”. Navíc univerzum WH40K umožňuje hrát postavu, která by v jiných hrách byla přísně záporná, ale tady je… úplně v pohodě! Naopak, klasický dobrák, který vše domluví, mi přijde jako nejnudnější patron. Kvůli tomu všemu výše zmíněné bugy fanoušci s klidem překousnou.

Pro ty, kteří chtějí velké blockbusterové dobrodružství, asi není lepší volba než druhý Spider-Man. A vůbec nevadí, že třeba předchozí díly nehráli, možná to naopak bude i výhoda. Jde o skvělou akční záležitost, kde prostě děláte vše, co byste si od hry se Spider-Manem (tedy pardon, Spider-Many) představovali. Mechanika houpání se na sítích je skvělá, soubojový systém tradičně bez poskvrnky a jakmile vám obojí přejde do krve, cítíte se jako titulní hrdina. Což není zrovna lehké zprostředkovat, když mluvíme o velice rychlém a agilním superhrdinovi. Navíc ti, kteří jdou jen po příběhu, nemusí s titulem strávit přehnaně dlouhou dobu a ti, kteří rádi věci vyzobávají, si New York užijí dosyta.

Nejlepší RPG za hodně hodně let a jedna z nejlepších her za hodně hodně let. Víc není třeba říkat.

Šárka Tmějová:

Super Mario Bros. ve filmu sice letos na jaře ovládli tuzemská kina, nemusíte se ale vůbec bát, že by nejnovější herní Mario byl jen laciným doprovodem. Dvourozměrná skákačka si bere to nejlepší z čtyřicetileté historie herní ikony a vrství na léta zkušeností spoustu geniálních svěžích nápadů. V duchu většiny značek od Nintenda je navíc ideální zábavou pro celou rodinu – nenechte se obalamutit dětskou stylizací, výzvu nabídne i hopsačkovým veteránům, kteří vyrostli s ovladačem v ruce. Stejně tak ale podá pomocnou ruku těm nejmenším. A jestli někomu náhodou hodláte věnovat Switch, rozhodně jde o jednu z her, které byste k němu neměli opomenout přibalit.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Za vynikající jádro Cyberpunku 2077 bych byla ochotná dát ruku do ohně od začátku, byť samozřejmě uznávám, že technický stav na starých konzolích v roce 2020 nebyl optimální. Po třech letech už jsou mouchy vychytané, ke kyberpunkovému RPG navíc vyšel skvělý datadisk a celá řada patchů, které kromě opravy chyb leckdy přibalily i raneček nového obsahu navíc. Ultimate Edition je tím kompletním balíkem i věcnou odpovědí na věčnou otázku: „Je Cyberpunk konečně ve stavu, kdy bych si ho měl zahrát?“

Bezpochyby nejlepší RPG letošního roku je takovým trochu danajským darem. Dávejte ho pouze v případě, že chcete obdarovaného na drahnou dobu uklidit ze společnosti, případně jste schopní si s ním o Baldur’s Gate III dlouhé hodiny povídat. Myslím to vážně!

Adam Homola:

Pokud máte Switch, měli byste mít i tuhle hru. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je konzistentně špičková, kouzelná a narvaná obsahem tak neuvěřitelným způsobem, až z toho jde hlava kolem. Nintendo tady nabízí takřka bezmeznou kreativitu, nepřeberné možnosti a emergentní hratelnost skoro na každém kroku. Navíc se tím trefíte do vkusu téměř komukoliv – nová Zelda zabaví jak hardcore hráče, tak i ty méně zapálené. Prostě a jednoduše pecka, která prodává systémy.

Ano, velmi specifické, ale jednak vím, že mi tuhle volbu nikdo jiný z redakce nevyfoukne, ale hlavně si stojím za tím, že tohle je prostě špičkový kousek. Na rozdíl od Zeldy nepotěší všechny, ale pokud máte ve svém okolí nějaké taktického stratéga, obzvlášť ještě se slabostí pro fantasy piráty (já říkal, že to je specifické), tak nic lepšího nevymyslíte. Pro svoji cílovku je Shadow Gambit ultimátní dárek a upřímně si myslím, že hra by díky své přístupnosti dokázala zabavit i leckteré hráče tímhle žánrem nepolíbené. Zkuste to, neprohloupíte. Pokud se ale nepletu, Shadow Gambit není k mání v krabici, takže můžete být kreativní a vytvořit nějaký hezky osobní voucher s logem hry a nabitím kreditů/peněz do příslušného virtuálního obchodu.

Hitman 3 je sice starý už skoro tři roky (to to letí!), ale právě letos obdržel svoji největší aktualizaci: Parádní mód Freelancer. Ten dělá z už tak úžasně znovuhratelného kousku totálního krále znovuhratelnosti. A navíc to je, alespoň pro mě osobně, taková ta „feel good“ hra, kterou si můžete hrát jak chcete. Můžete se poflakovat, můžete zkoušet co všechno vám zdejší systémy povolí, můžete se ponořit do bondovského příběhu nebo zkoušet různé méně či více bláznivé výzvy. A hlavně tam můžete od letoška hrát náročný, ale nesmírně odměňující roguelike mód Freelancer. Kolem a kolem je tak Hitman 3, respektive celý Hitman: World of Assassination natolik povedený, košatý a pestrý balíček vyladěné zábavy, že tady prostě nešlápnete vedle.

Pavel Makal:

Rozhodně netrpím přesvědčením, že každá hra si automaticky zaslouží zařadit do kolonky „umění“, ovšem Alan Wake 2 tam rozhodně patří. Naprosto špičově napsaný scénář a hromada WTF momentů, doplněná o mnohdy vyloženě znepokojivé strašení. To je návrat značky po více než deseti letech. Hlavně je to ale také studio Remedy v nejlepší formě a s absolutní tvůrčí svobodou. A mimochodem pasáž, doplněná o fantastickou skladbu Herald of Darkness od Old Gods of Asgard, se okamžitě zařadila k mým nejoblíbenějším herním momentům všech dob. Ano, je to divná hra. Ale byl by hřích si ji v letošní náloži nechat uniknout

Korejští vývojáři se tak dlouho a pilně inspirovali v tvorbě FromSoftware, až vytvořili jednu z nejlepších souls her všech dob. Lies of P se pyšní originálním zasazením a z něj plynoucí atmosférou, nesmírně zábavným a variabilním soubojovým systémem, parádním příběhem s několika momenty důležitého rozhodování a mnohdy doslova dechberoucím technickým zpracováním. Navíc si ale hra v letošním pohnutém roce připisuje k dobru ještě jeden důležitý aspekt: Prakticky bezchybnou optimalizaci napříč herními systémy. Pokud se vám stýská po Bloodborne, tohle je víc než dostatečná náplast.

No a když už byla řeč o tom FromSoftware, i oni letos do ohně přiložili pořádně žhavé želízko. Navíc v žánru, který v minulosti na dlouho opustili. Armored Core se ale vrátilo s plnou parádou a na konci léta jsme od něj dostali fenomenální řežbu s frenetickým tempem, možností upravovat si svého mecha do aleluja a pořádnou porcí náročných bossů. V každém jiném roce by šlo o daleko větší událost.

Jakub Malchárek:

Nová hra ze 41. milénia je fantastické RPG, které udělá radost všem, pro něž je Baldur’s Gate III příliš pohádkový. Navíc epos od Larianů už vyšel před nějakou dobou a jestli Rogue Traderovi nic neschází, je to rozhodně obsah. Jste totiž vládcem dynastie von Valencius, která pro Boha-Císaře spravuje celé planety a dává k ohni každého kacíře a špínu xenosu. Nebo vám naopak nic nebrání v tom se k mocnostem temných bohů přidat a usilovat o vyhlazení Impéria lidí. Jestli vás baví epické příběhy z grimdark sci-fi prostředí, rozhodně neuděláte chybu.

Návraty legend po desítkách let se nemusí vždy povést, proto mám obrovskou radost, že Jagged Alliance 3 ožilo po více než dvaceti letech s plnou parádou. Výtečná taktická tahovka doslova přetéká skvělým vtipem, výbornou strategickou hratelností a zajímavým rozvětveným příběhem. Navíc pošmourné a mrazivé prosincové dny, si o výlet do afrického Grand Chienu přímo říkají. Od vydání v červenci navíc do hry přibylo hned několik aktualizací, které upravily místy nepřehledné uživatelské rozhraní a rozšířily už tak bohatou nabídku herního a zábavného obsahu. Do JA3 má určitě smysl se vrátit, i když jste hru dohráli v létě.

Výběr možná trochu netradičních, strategických a menších titulů, uzavírám tuzemským dobrodružstvím legionářů v Last Train Home. Tam, kde JA3 nabízí nadsázku, pouště a palmy, naopak cesta československých legionářů přes Sibiř vypráví o beznaději, smrtícím chladu a bolševicích na každém rohu. Neotřelé a skvělé zasazení doprovází příběh z méně známé kapitoly české a slovenské historie. Nádherně bezútěšně mrazivá krajina sibiřských stepí navíc přímo vybízí k hraní pěkně z tepla domova pod dekou a se šálkem horkého čaje po ruce.

Patrik Hajda:

Dlouho jsem přemýšlel, jaké hry z letošního roku bych vypíchl a přitom se nedubloval s kolegy, až mi z toho vyšla trojička s jedním společným jmenovatelem: Domácí kooperace. Takže pokud hledáte hru, kterou si zahrajete s kamarádem, kamarádkou či svou drahou polovičkou, jste „u mě“ správně.

Jakožto ekonomickou variantu prostě musím nabídnout Vampire Survivors. Já vím, hra vyšla už loni, ale teprve letos se dočkala gaučové kooperace a vyšla mimo jiné i na Switchi, což je velmi silná kombinace. Každému stačí jeden Joy-Con, z něhož hra používá pouze páčku a dvě tlačítka. A v koopu je to mydlení doslova desetitisíců nepřátel neskutečná zábava, vznikají tu zajímavé synergie a za těch pár desítek korun je tu až nesmyslné množství obsahu na desítky kvalitně strávených hodin. Nemluvě o nových dobrodružstvích…

Na opačné straně cenového spektra je v rámci gaučové zábavy Diablo IV. Oproti trojce je konečně možné, aby si jeden hráč řešil svůj inventář, druhý mohl hrát a nemusel si tak jít vařit další kafe, i když to pořád není dokonalé (viz mé dojmy z koopu). Ve dvou je to masakrování nebohých potvor prostě mnohem zábavnější a já osobně si už ani neumím představit, že bych nějakou „diablovku“ hrál sólo. Hra ve výsledku v letošní náloži sice trochu zapadla, ale pokud vám nejde o sezónní obsah a ke hře usednete jen tu tam za účelem uspokojivého kydlení ve dvou, je Diablo IV skvělou volbou.

Nakonec tu pro vás mám ještě jeden ekonomický tip v podobě We Were Here Expeditions: The FriendShip. V tomto případě už se nejedná o gaučovou kooperačku, jelikož podstatou hry je, že každý ze dvou hráčů vidí něco jiného a hlavní roli tu tak hraje komunikace. Potřebujete tedy dvě zařízení, dvě hry a možnost si na dálku povídat, ale mohu potvrdit, že bohatě postačí, když jste spolu v jedné místnosti a jen si nekoukáte do notebooků. Hra vás pěkně potrápí třemi zapeklitými hádankami a ukáže vám, co tato skvělá série nabízí. Když se zalíbí, skočte rovnou na starší, ale největší a nejbohatší kousek Forever.

Ondřej Partl:

Samozřejmě, že k Vánocům byste si měli pořídit hlavně Baldur’s Gate III. Jestliže ale máte výlet do výjimečného cRPG za sebou a potřebujete něco méně profláklého, druhý Remnant je skvělou volbou. Akční RPG úspěšně navázalo na svého neméně povedeného staršího bratříčka, který do zábavných přestřelek viděných přes rameno, přinesl lehké prvky z tolik oblíbeného soulslike subžánru. Jenom to obsahově povýšil na další úroveň a pět různorodých světů naplnil nejen mnoha různorodými nepřáteli, ale hlavně předměty, skrýšemi a tajnými mechanismy, jež fanoušci objevují dodnes. Remnant 2 by zkrátka neměl chybět v „knihovničce“ žádného nadšence do podobných projektů a letošnímu nabitému hernímu roku rozhodně ostudu nedělá.

Her podle komiksů už je opravdu hodně, tím spíše od Marvelu. Na druhou stranu těch opravdu kvalitních ubývá, proto si dovolím připomenout jeden titul z konce minulého roku, která neprávem zapadla – Marvel’s Midnight Suns. Pokud nemáte PlayStation 5, jedná se o více než skvělého náhradníka Spider-Man 2. V mých očích dokonce o něco lepšího. I když kombinace série XCOM, Slay the Spire a Persony možná zní na papíře poněkud bizarně, dohromady tento komiksový kolos funguje skvěle. Napsaný je vtipně, souboje mají spád a náplň je natolik pestrá, že v pořádku utáhne celých 60 hodin základu. A to nejlepší? Dneska to ve slevách seženete za vyloženě směšný peníz. Tady se opravdu vyplatí dohánět.

Jestli bych vás měl na logickou prvotinu Sad Owl Studios nějakým způsobem nalákat, asi bych napsal, že jde o mé Inscryption pro rok 2023. Titul, o němž jsem ještě před vydáním nic nevěděl, ale po jeho dohrání se okamžitě zapsal do mého videoherního srdce. Vzal jedinou kreativní myšlenku a vybrousil ji téměř k dokonalosti. Vytvořil kreativní, relaxační zážitek, který si rozverně si pohrává s hráčovou představivostí a doplnil ho nenáročným tempem a hladivým humorem. Jestli vás nebaví velkoprodukce, u které lamentujete nad plochostí, je Viewfinder přesně pro vás.