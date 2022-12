Pohled do roku 2023 a bilancování toho uplynulého

31. 12. 2022 9:00 | Z redakce | autor: Aleš Smutný

Rok 2022 je za námi (tedy skoro) a je třeba říct, že to byl nadmíru podivný rok. Odstartoval s velkými únorovými tituly, mezi nimiž je i aspirant o titul hry roku Elden Ring, a následně veeeelmi pozvolna začal zpomalovat. Z možných velkých a dobrých titulů se vyklubaly přinejlepším nadprůměrné hry a právě hry, které jsou „jen“ nadprůměrné, se stávají etalonem jara 2022. Občas se objevilo velmi příjemné překvapení ze strany AA titulů a pak začaly série odkladů, které prorokovaly Velké sucho. A také že nastalo.

Velké sucho a velká smršť

Věřte mi, že není snadná role šéfredaktora, který hledá, v pozdějších fázích už doslova zoufale, nové tituly na recenzování a snaží se najít zajímavé kusy. Někdy to vyšlo (Card Shark), mnohdy ne (Empyre). Je frustrující se probírat denně cca stovkou mailů a filtrovat, co by stálo za čas některého z redaktorů. Navíc, podobné výpadky velkých her se negativně projevují jak na čtenářích (na co se máte těšit, že?), tak i na redakci, která se samozřejmě také ráda těší na nové hry a často jediné, co může, je napsat další novinku o dalším odkladu a pak zoufale tlouct hlavou o stůl, protože na herní průmysl dopadlo ono Sucho. Ne že by nevycházely dobré až skvělé hry, ale ve většině případů jde o spíše okrajové žánry, třeba Hard West 2 nebo vynikající Xenoblade Chronicles 3.

zdroj: Vlastní foto autora

Prázdniny bývají krizové, ale tohle byla totální poušť. Jediným opravdu světlým bodem byl Gamescom, kam se vydali Šárka s Pavlem a poskytli vám přehled toho, jak výstava vypadá po letech, možná staletích, už mi to vše splývá, v online podobě. A samozřejmě přišly další odklady.

No a pak přišlo září a vydavatelé se rozhodli, že vše zachrání během dvou týdnů v říjnu, dvou v listopadu a jednoho v prosinci. A najednou místo toho, že žebráte o cokoliv na psaní, nevíte, co dělat dřív. Což je samozřejmě dobře, ale příště bych poprosil o trochu větší rozptyl v rámci celého roku. Každopádně díky celé redakci a týmu externistů za to, jak jsme to zvládli.

Studio, Gamescom, Donate, Fight Club, sraz, všechno máme!

Dělo se toho navíc mnohem víc. Konečně jsme kompletně zrekonstruovali studio, což byla mimořádná anabáze, kdy se často pokazily věci, které jsme absolutně nečekali a Bětku to stálo spoustu nervů, ale výsledek stojí za to! Konečně jsme také obnovili Donate program, který vám umožní vypnout si reklamy. Občas jsme byli připraveni hodit flintu do žita, jelikož podmínky bank a platebních bran byly často bizarní a komunikace trvala měsíce. Ale povedlo se!

zdroj: vlastní video redakce

Také se nám podařilo natočit Fight Club 1100 (500 + 600) a ještě uspořádat sraz s fanoušky – a za ten vám ze srdce děkujeme, protože přesně takovou dávku pozitivní energie jsme potřebovali. Jste skvělí a my slibujeme, že sraz co nejdříve zopakujeme. No a ve finále jsme ještě stihli zahlasovat v rámci The Game Awards, jejichž jsme byli opět porotci, a pak zvolit vlastní hry roku, čehož jsem se ovšem už nezvládl kvůli osobním záležitostem zúčastnit. Ale když máte skvělý tým, víte, že to zvládnou i bez vás (a zvládli).

Změny v týmu Games.cz

Co se týče samotného týmu, pokud jste to ještě nepochytili v Hardware Clubu nebo Fight Clubu, bohužel nás s novým rokem opouští náš milovaný hardwarový expert a milovník dobré kávy Jirka Svák. Už jsme to stihli všichni oplakat, někteří z nás několikrát, ale nedá se nic dělat. Jirka si řekl, že po pěti letech pozice hardwarového guru chce změnit obor a zaměření, a tak mu musíme dát vale. Budeš nám moc chybět, Jiří, a běda, jestli nesplníš slib a nebudeš chodit na pravidelné návštěvy! Zcela vážně, Jirkovi musím poděkovat za ony uplynulé roky a za to, jakým byl skvělým kolegou a kamarádem.

zdroj: vlastní video redakce

Každopádně, Jiřího odchod také odstartuje sérii drobnějších změn v rámci Games.cz v roce 2023. Samozřejmě budeme hledat někoho, kdo by mohl navázat na Jirkovu práci, ovšem v rámci externí spolupráce. Od začátku nového roku byste také měli začít vídat mnohem častěji nová jména v novinkových článcích, která doplní dosavadní hlavní redakci, která se bude více věnovat tematickým a analytickým článkům (které dle čtenosti zjevně milujete!) a také pravidelnější tvorbě video obsahu, který se musí přizpůsobovat současným trendům, aby jej nakonec nezadusily bezcitné korporátní algoritmy (tady ze mě mluví shadowrunner).

No a především, pokud zase nenastane nějaká, nyní už nevysvětlitelná, vlna odkladů, nás čeká pořádně nadupaný herní rok, ve kterém by neměla být nouze o tituly všech žánrů a zaměření a hlavně už snad konečně dorazí spousta dlouho slibovaných AAA her.

DÍKY!

Každopádně, už je z toho spíše stranický proslov než původně zamýšlené krátké ohlédnutí a výhled do budoucna. Chci ještě jednou poděkovat celému svému skvělému týmu a samozřejmě vám, za to, že nás čtete, zůstáváte nám věrni i v době, kdy psané slovo je pod frontálním útokem instantně konzumovaného videa, a že nás čtete rádi a nepřeskakujete jen na verdikty u recenzí. Víme to, protože na to máme měření a opravdu, opravdu si ceníme toho, že naše články čtete. Doufám, že nám zůstanete věrni i v roce 2023 a společně nás potká mnoho dobrého!