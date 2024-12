Nejčtenější články týdne – ve znamení biče a fedory

9. 12. 2024 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Microsoftu se podařilo trefit konec letošního roku a Indiana Jones and the Great Circle patří mezi nejlepší adventury vůbec. Ostatně svědčí o tom Alešova recenze, ve které udělil maximum možných bodů, a Indy vyhrál i z pohledu čtenářského zájmu. Do závěru roku se tak vydáváme na vlně her, které jistě zamíchají celkovým hodnocením v nejrůznějších žebříčcích toho nejlepšího, co se letos urodilo.

Nejčtenější články týdne:

Redakce doporučuje:

Videa:

zdroj: Vlastní