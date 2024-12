Jaké hry vyjdou v prosinci?

2. 12. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Hlavní podzimní herní nadílku máme za sebou a před koncem roku spojeným s vánočními svátky nám toho v kalendáři už mnoho nezbývá. Kromě akční adventury s Indianou Jonesem nás letos čekají už spíš jen menší kousky, případně remastery a porty stávajících her na nové platformy.

2. 12. Lollipop Chainsaw RePOP (PS4, Xbox One)

Remasterovaná verze kultovní akční hry, kde se středoškolačka Juliet vyzbrojí motorovou pilou proti hordám zombie, se vydává i na minulou generaci konzolí. Slibuje lepší grafiku, optimalizované ovládání a zachování původní šílené atmosféry.

zdroj: Dragami Games

Kooperativní akční hra z temného vesmíru Warhammeru 40K se konečně vydává i na PlayStation, kde vás postaví proti hordám mutantů v ulicích planety Tertium, a to s veškerým dostupným obsahem, který do hry přibyl v uplynulých dvou letech.

zdroj: Fatshark

4. 12. The Thaumaturge (PS5, Xbox Series)

RPG adventura zasazená do alternativní historie Varšavy na počátku 20. století, kde ovládáte magické bytosti – salutory – a odkrýváte příběhy plné tajemství a intrik. Nyní s víc než půlročním zpožděním i na konzolích.

zdroj: Fool's Theory

Návrat klasické vojenské střílečky, která hráče zavede do dynamických misí v otevřených prostředích. Hra láká na realistické taktické prvky a moderní grafické zpracování. Hodlá být přímou konkurencí Call of Duty a Battlefieldu. Zatím míří pouze na PC, později by se měla vydat i na konzole.

zdroj: Level Infinite

Nostalgická strategická hra o budování zábavního parku se po 7 let starých portech pro iOS a Android vydává na Switch. Počítejte s ovládáním upraveným na míru joy-conům, původními 95 scénáři a především s klasikou, která jen minimálně stárne.

zdroj: Atari

6. 12. Marvel Rivals (PC, PS5, Xbox Series)

Akční online multiplayer, kde se hrdinové i záporáci Marvel univerza střetávají v dynamických bojích na tematických mapách. Stylem hry hodně připomíná Overwatch před transformací v druhý díl, což v kombinaci se slavnými komiksovými postavami nemusí být vůbec špatný mix.

zdroj: foto: Sony Playstation

9. 12. Indiana Jones and the Great Circle (PC, Xbox Series)

Dobrodružná akční hra, kde se slavný archeolog s tváří Harrisona Forda vydává pátrat po ukradeném mýtickém artefaktu, samozřejmě obklopenému nebezpečnými hádankami a nepřáteli z řad příznivců třetí říše. Singleplayerová akční adventura slibuje vyvážený mix průzkumu, hlavolamů, soubojů i scén, které jako by z oka vypadly filmové předloze.

zdroj: Machine Games

Návrat ikonické upírské série s vylepšenou grafikou a moderním ovládáním. Prožijte příběhy Raziela a Kaina v dechberoucím světě Nosgothu, zrestaurovaném tvůrci, kteří stojí za remastery Tomb Raider I-III. Změn dozná ovládání a kamery, stejně jako si budete moct plynule přepínat mezi starou a novou verzí grafiky.

zdroj: Sony

Pokračování oblíbené logické série přináší nové úrovně, vizuální styl a příběh, který si opět pohraje s perspektivou a emocemi. Vznik pokračování zafinancoval Netflix, kde hra také exkluzivně vyjde na mobilních platformách.

zdroj: ustwo

Odlehčená adventura o antropomorfní lišce-spisovatelce, která se v honbě za inspirací pro svůj příští román vydává na dovolenou do prosluněného italského městečka, aby se v něm stala spíše amatérskou detektivkou.

zdroj: Memorable Games

19. 12. Alien: Rogue Incursion (Steam VR, PS VR2, Meta Quest 3)

Ikonický Vetřelec se vůbec poprvé vydává do virtuální reality. Hororová adventura z vesmíru Aliena, slibuje napětí, akci a prozkoumávání vesmírné lodi Gemini plných nebezpečí, což v kombinaci s dynamickou umělou inteligencí patrně dosti prozkouší odolnost vašich svěračů.

zdroj: foto: Sony Playstation