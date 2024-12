Nový systém věků v Civilization VII řeší palčivý problém

2. 12. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Civilization VII přijde se zajímavým mechanismem míchání věků a civilizací. Ve zkratce to znamená, že pokud začnete třeba za Egypt, budete mít během hraní hned dvě příležitosti vyměnit národ a tím určit směr vývoje vaší civilizace. Kromě zjevných bonusů ve hře to přinese taky krásné grafické změny, ve kterých půjde krásně vidět vývoj vašeho národa.

Systém zároveň řeší jeden z nejpalčivějších a dlouhodobých problémů série – málokdo předchozí díly dohrával do konce. „Máme data, podle kterých lidé mnohem častěji hrají do úplného konce a dostávají zajímavé závěry her. Snažíme se hráče nezavalit spoustou prvků a velkých rozhodování v každém tahu,“ říká šéf vývoje Ed Beach v rozhovoru pro britský herní magazín Edge.

Hráči se mnohem méně vyčerpají a každá jedna „kampaň“ bude díky příležitosti ke změně národa vlastně třemi partiemi v jedné. Vedle logických posloupností bez vystřídání kultury, které budete mít přístupné vždycky (například od starověkého Egypta přes říší Songhai až po bugandské království), ale můžete po splnění požadavků převléknout kabát za Mongolsko nebo třeba Spojené státy americké.

Každou takovou změnu bude hra reflektovat i kosmeticky, pořád ale mezi novou architekturou najdete pozůstatky národů předchůdců. Ostatně moc nedávalo v předchozích dílech smysl, když jste začínali v roce 4000 před naším letopočtem za Německo nebo třeba Velkou Británii, stejně jako že se výletů do vesmíru dočkal třeba takový Babylon nebo starověký Řím.

Civilization VII vychází 11. února na všech platformách včetně minulé generace konzolí a Switche.