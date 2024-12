Listopadové recenze na Games.cz: Ve znamení Zóny

2. 12. 2024 13:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Jako barvy podzimního listí, i listopadová nadílka her je stejně barevná. Zmínit můžeme Slitterhead, který se snaží zaujmout svým neotřelým mechanismem posednutí, Sonic X Shadow Generations nabízí nostalgické dobrodružství s novými prvky. Mechwarrior 5 Clans přináší do série svěží vítr s modernizovanými herními mechanismy a Stalker 2: Heart of Chornobyl okouzlí hráče svým dechberoucím otevřeným světem. Přestože některé hry trpí technickými nedostatky nebo opakujícími se prvky, listopadová nabídka je důkazem, že herní průmysl stále dokáže překvapit a potěšit.

„Slitterhead je inovativní, neotřelý, jiný. Akční rubačka se zajímavou mechanikou posednutí občas poškrábe neopracovanými hranami, ale cyklický příběh, který převypráví, bude jednou opět patřit mezi videoherní kulty,“ chválí netradiční horor Jakub Malchárek.

zdroj: Bokeh Studio

„Sonic X Shadow Generations je mixem remasterovaného ježčího dobrodružství a zbrusu nové kapitoly, která je zaměřená na Sonicova protivníka Shadowa. A výsledek je skvělý a zábavný. Sega vsadila na vymazlenou hratelnost a v případě Shadowa i na velmi poutavou vizuální stránku. Sonic to zase dohání množstvím obsahu. Povinné výzvy jsou trochu slabší a kvůli repetitivnosti otravné, ale jinak je dvojité ježčí dobrodružství trefa do černého,“ hodnotí staronového Sonica Zbyněk Povolný.

zdroj: Sega

„Nový ročník NHL opět zkouší, jak málo bude stačit hráčům k pořízení. Změn je poskrovnu a nejsou vždy zpracované adekvátním způsobem. Pořád je to zábavný hokej, ale bohužel, je to jediný hokej. Takže proč se snažit,“ nenechává na dalším ročníku hokeje nit suchou Pavel Skoták.

zdroj: EA Sports

„Mechwarrior 5 Clans přivádí sérii nejen na novou generaci enginu, ale ustanovuje spoustu herních mechanismů. Od vylepšování pilotů a nové možnosti velení po modernější ovládání. Všechno dohromady moc dobře funguje. Nástavba v podobě silného lineárního příběhu se doopravdy povedla a předvádí válku bez příkras očima jednotky skvěle napsaných postav. Jen škoda slabší umělé inteligence a optimalizace,“ chválí roboakci ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Piranha Games

„Solidní pokračování s epickými příběhovými momenty a zajímavým světem, ale také řadou nedostatků, kvůli kterým nedosahuje na úroveň předchozích dílů. I přes hůře napsané postavy, repetitivní souboje a rozpačitý začátek má Veilguard co nabídnout hlavně zapřísáhlým fanouškům série, ale do obrody zašlé slávy BioWare pořád něco chybí,“ uzavírá rozsáhlou analýzu pokračování slavného RPG Šárka Tmějová.

zdroj: vlastní video redakce

„Fortelný remaster, který citlivě i dovedně zkrášluje a vylepšuje snad všechny vizuální prvky původní hry. Zda byl jeho vznik vůbec potřeba, zůstává k debatě, ale žádné laciné rýžování peněz se nekoná. Horizon Zero Dawn: Remastered je poctivá práce,“ hodnotí povedený remaster Jan Slavík.

zdroj: Sony

„Lego Horizon Adventures není typickou Lego hrou. Vypadá o poznání líp a má daleko sofistikovanější soubojový systém. Na druhou stranu vás prakticky okamžitě trkne velmi repetitivní herní náplň, kde v úrovních nemáte kromě přímočarého běhu do arény co dělat. Nečekejte to samé, co ve velkých hrách, nečekejte výzvu a dostanete fajn jednohubku plnou inspirace na vlastní domácí stavění. Revoluce v Lego hrách se koná jen na některých místech, a to ještě za cenu ztráty jiných zábavných systémů,“ říká o kostičkovém neopravěku Patrik Hajda.

zdroj: Sony

„Mario & Luigi: Brothership sází na originální prostředí, nápadité souboje a charismatickou dvojici slavných instalatérských bratrů. I když jim chybí hlubší RPG systémy a trpí technickými problémy, nabízí dost zábavy díky pestrým ostrovním lokacím a kreativním mechanismům. Příběh trochu ztrácí tempo, ale pořád jde o příjemnou plavbu, jen bez nějakých zásadních překvapení,“ sčítá a podtrhuje ve své recenzi Šárka Tmějová.

zdroj: Nintendo

„I když je stavění atrakcí zábavné a návykové, zbytek hry obsahuje až moc problémů, než abyste z ní byli doopravdy nadšení. Slabá manažerská složka by ani tak nevadila, minimum novinek oproti prvnímu dílu a zmatečný a nepraktický interface ale ano,“ neskrývá rozmrzelost Michal Krupička.

zdroj: Frontier Developments

„Stalker 2: Heart of Chornobyl vypadá neskutečně a záhadná Zóna vám učaruje silou atomového výbuchu. Výborná střílečka, parádní survival a nejkrásnější otevřený svět současnosti se sice neobešel bez pár technických škobrtnutí, což se ale u tak výjimečné hry dá bez okolků přehlédnout,“ vychvaluje velkolepý návrat značky Jakub Malchárek.

zdroj: Vlastní

„Další díl, další očekávatelný výsledek. Farming Simulator je i ve svém nejnovějším ročníku vtahujícím výletem do světa zemědělství, který dokáže sebrat stovky hodin vašeho času skrze téměř zenovou zábavu. Na každou zajímavou novinku a chvíli užívání však připadá myšlenka na to, že už by to přeci jen chtělo výraznější obrodu,“ soudí ve své recenzi Ondřej Partl.

zdroj: Giants Software

„Jedinečný a stylový mix survivalu s budovatelskou strategií. V jádru umí zabavit velmi dobře, ale po funkční i technické stránce nepůsobí jako hotový produkt. Fanoušci mohou zvážit koupi, ostatní ať raději počkají na opravy a dodělávky,“ říká Jan Slavík.

zdroj: Toplitz Productions