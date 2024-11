Slitterhead – recenze hry, jakou jste ještě nehráli

Občas si v branži při recenzování pomáháme připodobňováním. „Tohle jako támhleto, tento prvek jste mohli vidět tam a onde.“ Jednou za čas se ale vynoří něco natolik jedinečného a unikátního, že všechny paralely musí jít stranou. A je to i případ Slitterhead.

Co je Slitterhead? Nová hra od praotce hororů Silent Hill a Forbidden Siren, Keičira Tojamy. Bát se ale nejspíš nebudete, protože se místo cesty trýznivých psychologických hrůz vydal spíše směrem nespoutané akce, body hororu, nepříjemné atmosféry tísnivého údolí a nelineárního vyprávění příběhu. Funguje to všechno dohromady? Výborně! Je to hra, která zaujme masy a je úplně pro každého? V žádném případě.