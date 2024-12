Indiana Jones and the Great Circle – tipy a triky

6. 12. 2024 18:00 | Návod | autor: Aleš Smutný

Jak už jste si asi přečetli v recenzi, Indiana Jones and the Great Circle je vynikající hra a nejspíš se do ní hodláte pustit (měli byste). Následujích několik tipů vám pomůže především v začátcích a vysvětlí vám, s čím si máte dělat hlavu a s čím ne. A nebojte se, vše je zcela bez spoilerů. I proto vám doporučím, abyste se v téhle fázi už nedívali na trailery. Jsou sice opatrné, ale ve chvíli, kdy víte, že do hry jdete, nechcete vědět nic navíc ohledně toho, kam se podíváte a co se stane.

1 – Nepospíchejte.

Indiana Jones and the Great Circle je o prožívání, ale také pozorování a všímání si. Sprint hlavní dějovou linkou by vás připravil o spoustu zábavy a obsahu, a dokonce i důležitého kontextu. Stejně tak se při vašich cestách vyplatí dívat se, kochat se a poslouchat. Spousta vedlejších úkolů se ukrývá v poznámkách, které najdete při průzkumu úrovní, nebo třeba ve zdánlivě náhodných rozhovorech, které můžete zaslechnout. Z prostého dialogu se může vyklubat vedlejší dějová linka, která vás zavede k hodinovému průzkumu skryté lokace.

2 – Sežeňte co nejdřív fotoaparát.

Jakmile projdete tutoriál a úvod v Římě, otec Antonio vám řekne, že budete potřebovat fotoaparát. Ačkoliv se můžete pustit do vandrování po Vatikánu, obrňte se trpělivostí a skočte nejprve splnit misi, na jejímž konci dostanete roztomilý malý foťáček.

Pokud jste úvodní misi pečlivě pročistili, měli byste mít dost peněz. Pokud náhodou ne, propližte se oběma malými stany s fašisty (nemyslím ty obehnané ostnatým plotem!) a ukradněte vše, co není přibité. Poplach v tomto místě spustíte jen v případě, kdy vás protivníci uvidí při krádeži, jde tedy o relativně snadný způsob, jak si přijít na slušné jmění.

Fotoaparát bude váš věrný průvodce po zbytek hry a zdroj spousty bodíků, za které vylepšujete Indyho schopnosti z knih, které buď najdete, nebo koupíte. Stejně tak vám bude pomáhat při plnění některých úkolů, protože si Indy s pomocí fotek ukládá důležité informace do deníku. Byla by škoda strávit třeba dvě, tři hodiny touláním se po krásách Vatikánu a teprve poté si pořídit foťák, protože byste se pak na některá místa museli vrátit. Kdykoliv můžete něco užitečného vyfotit, objeví se vlevo nahoře ikonka fotoaparátu.

3 – Přečtěte si manuál

Hra vám řekne, že v manuálu v menu najdete informace ohledně některých herních prvků. Ačkoliv vám většinu mechanismů sama postupně vysvětlí, občas je to v hektických momentech a vám nemusí vše zůstat v paměti. Nebo vám některé nuance během hraní prostě a jednoduše neřekne. Manuál není dlouhý, ale prozradí vám, jak jde různými způsoby používat bič, a to nejen k zahnání psů a odzbrojení nepřátel, ale třeba i k tomu, že protivníkovi podrazíte nohy.

Také vám připomene trochu krkolomný mechanismus vyklánění se, kdy musíte držet a stisknout dvě tlačítka či klávesy. Přiznám se, že jsem na jejich kombinaci rychle zapomněl. Nicméně, vyklánění je velmi důležitou součástí plížení, protože v oblastech, kde se to protivníky jen hemží a ještě chodí křížem krážem, prostě chcete vědět, kdy přeběhnout.

4 – Ozbrojte se

Nemyslím teď váš věrný revolver, který doporučuji ke střelbě používat jen v největší nouzi (a pokud možno vůbec, protože výstřely přivolají všechny nepřítele v okolí). Hlavními zbraněmi budou věci, které můžete sebrat a použít - jak v boji, tak především k omráčení nepřátel zezadu.

Všimněte si bodíků v rohu vpravo dole. Ukazují odolnost předmětu, než se vám rozbije. Láhev vám logicky vydrží jen jednu ránu, vařečka či smeták podobně, ale takový krumpáč, lopata či masivní svícen toho zvládnou víc. Zbraně můžete opravovat pomocí opravných balíčků, ale těch není zase tolik a doporučuji je šetřit na opravu revolveru, který také můžete vzít a praštit s nám někoho po hlavě, ovšem brzy se rozlomí.

Improvizované zbraně doporučuji opravovat v momentu, kdy máte třeba krumpáč nebo něco těžkého, obouručního a čelíte lepším nepřátelům s přilbou a výcvikem. Na ty už vám nebude stačit jedna rána rendlíkem na omráčení. Lepší je mít po ruce něco pádného a masivního.

Stejně tak, když není jiné cesty, můžete naběhnout přímo do akce a takový krumpáč zkrátka funguje lépe než boxerský postoj. Navíc, nemějte tunelové vidění. Nemusíte každého nepřítele omráčit, někdy je lepší daný předmět prostě hodit a odlákat tím jeho pozornost, zatímco se proplížíte dál.

5 – Jezte ovoce a pečivo

Do vašeho tlumoku se vejde jen omezené množství jídla, a pokud přemýšlíte nad tím, k čemu vlastně je, máme odpověď. Ovoce vám dočasně přidá výdrž, kterou spotřebováváte šplhem, odklízením těl a také v boji. Pokud vás čeká nějaká náročnější sekvence, nebojte se a pěkně se nadlábněte zdravého ovoce. Především při soubojích s některými bossy přijde pomeranč víc než vhod. Také se nevyplatí při soubojích zuřivě bušit do protivníka a pak jen muset schytávat rány, aniž byste se mohli krýt či uskočit.

Jídlo, které nespadá mezi ovoce, vám pak přidá extra zdraví, což je velmi vítaná pomoc. Tedy, jde o takové „štíty“, nevyléčí vás, na to jsou obvazy. Těch není mnoho, a pokud jich najdete víc, můžete tušit, že vás čeká náročnější souboj.

Jednotlivé segmenty Indyho zdraví se samy regenerují, takže není vždy nutné hned používat obvaz. Tím spíš, když si vylepšíte schopnost na regeneraci, je lepší se zamyslet, jestli potřebujete nutně použít obvaz, který se může hodit v boji později, nebo si počkáte, než se hrdinný archeolog dá zčásti dokupy sám. Není nutné mít vždy zdraví na maximu.

6 – Uvědomte si, v čem jste oblečení

Indy používá převleky, protože ve své „uniformě“ s kloboukem a bičem budí pozornost nepřátel. I s převleky si musíte dávat pozor na kapitány, kteří přestrojení prohlédnou, ale bude se vám mnohem lépe dýchat.

Nicméně, s převlekem přichází i určitá specifika ohledně herních mechanismů. Když budete dělat okatě psí kusy, švihat bičem uprostřed náměstí nebo jezdit po drátech, i nejtupější fašista pochopí, že tu něco nehraje. Na druhou stranu, lezení po lešení a šplhání po biči není zase tak šokující a můžete ho vesele provozovat.

Převleky ale také určují počet životů, množství výdrže a limitují vaše zbraně. Jako kněz prostě revolver nevytáhnete.

Velmi záhy si navíc odemknete schopnost druhé šance - ve chvíli, kdy vás soupeři umlátí, se můžete doplazit pro svou ikonickou fedoru a dostat ještě jednu šanci si to se všemi vyřídit. Ale pozor, ve chvíli, kdy jste v převleku, fedoru na sobě logicky nemáte, a tak se jaksi nemůžete podruhé zvednout po potupné porážce rukama nepřátel. Je to logické, ale dnešní hry už většinou k takovému stupni realismu nesahají. Takže ve chvíli, kdy jste v zakázané zóně, kde se spustí poplach, i když jste v převleku, rovnou si vezměte Indyho klasický oblek, vyplatí se to.

7 – Když to nejde, jděte jinam

The Great Circle je rozsáhlá hra a občas se může stát, že narazíte na hádanku nebo úkol, který vám nejde rozlousknout. Netrapte se, nezuřte, pokud to tedy není hlavní příběhový úkol, který udělat musíte. Jděte jinam, řešte jinou záhadu a vraťte se časem. V první řadě, občas získáte odstup a třeba najdete klíčovou stopu, kterou jste předtím přehlédli. Jindy se vám možnost dalšího postupu v některých částech odemkne až s překonáním nějaké příběhové sekvence, byť je to méně časté. Zkrátka, pokud vás trápí nějaký vedlejší úkol, netrapte se a vraťte se k němu později.

Ostatně, vrátit se můžete i napříč jednotlivými kapitolami. Pokud cítíte potřebu vše vyzobat (což rozhodně není snadné!) a zároveň už byste rádi šli v Indyho příběhu někam dál, jděte. Můžete se kdykoliv vrátit a dokončit úkoly, které vám v deníku zůstaly zapsané. I postavy vám koneckonců upozorní, když se blížíte delšímu finálnímu úkolu mezi kapitolami, takže můžete vzít na vědomí, že se po jeho splnění patrně vydáte jinam. Svoboda ve zkoumání záhad vám ale zůstává, prostě vše procházejte svým tempem.

Kouzlo hry tkví v atmosféře a objevování a ne v tom, že se stresujete tím, že pořád nemůžete najít poslední lahvičku pro místního felčara. Plus, používejte svůj deník, sice se v něm neorientuje úplně snadno, ale najdete tu všechny indicie, které máte k dispozici. Nepamatujete si, co říkal vzkaz, na kterém je řešení k malé hádance? Odpověď je v deníku, kde si záznam přečtete znovu. Stejně tak si v něm můžete vylepšovat schopnosti pomocí nalezených knih a bodíků, které získáváte za průzkum a plnění úkolů. Deník je to nejdůležitější, co ve hře máte!

Tak si vezměte bič, fedoru a bundu a vzhůru! Vše ostatní už objevíte sami a bude to zábava.

