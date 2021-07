Nejčtenější články týdne - Steam Deck, kontroverzní FIFA 22 a Diablo 2

18. 7. 2021 20:32 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Nestává se každý den, ba ani každý rok, aby mezi dedikovaná herní zařízení vstoupil nový hráč. Steam Deck je v tomhle samozřejmě diskutabilní, nakonec je to pořád v podstatě jen klasické PCčko, ale rozumíme si. Valve s hardwarem koketuje už delší dobu, ale k vlastnímu handheldu se provozovatel Steamu rozhoupal až teď. Nezbývá než doufat, že to nevyšumí do ztracena jako svého času Steam Machines či do jisté míry Steam Controller a povede se to. Pokud tedy bude na trhu dostatek čipů, aneb bude se Steam Deck příští rok vůbec nějak normálně prodávat?

