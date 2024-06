Nejčtenější články týdne – slabá „E3“ a nejlepší strategie

16. 6. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tak nám skončila letošní šňůra všemožných konferencí. Tedy něco, co de facto nahrazuje starou dobrou E3. A bohužel musíme říct, že letos to byla docela slabota. Zachraňoval to jen Microsoft, který vyrukoval s našlapanou Showcase plnou slibných titulů. Pokud se alespoň většina z nich opravdu podaří a budou skvělé, bude Microsoft (snad) z nejhoršího venku. Víc než kdy jindy bylo ale zřetelné, že doba klasické E3 je dávno pryč. Vydavatelé si nechávají ty nejšťavnatější kousky pro své vlastní streamy a Summer Game Fest je tak logicky trochu nudný…

