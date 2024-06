Věc se vrací, remaster The Thing přijde ještě letos a způsobí vám paranoiu

14. 6. 2024 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Ani jsem si neuvědomil, že od vydání původní videohry The Thing od Computer Artworks uplynulo 22 let. Pravdou je, že zahrát si ji v dnešní době už není žádný med a pod množstvím technických problémů si tenhle horor pořádně neužijete. A proto přichází odborníci na remastery, Nightdive Studios, kteří těsně před startem Summer Game Festu oznámili The Thing: Remastered, čímž samotné oznámení odsoudili k zavátí sérií dalších oznámení.

Pokud jste s původní hrou neměli tu čest, možná o jejích kvalitách bude stačit říct, že byla tak dobrá, že ji prošel i strašpytel jako já. Dějově navazuje na původní Carpenterův film a režisér si v ní dokonce střihnul cameo. Tým příslušníků speciálních jednotek přilétá na arktickou základnu zjistit, co se stalo a velmi rychle toho začnou litovat, protože parazitický mimozemšťan neřekl své poslední slovo a čerstvá várka těl a dopravních prostředků představuje šanci, jak se dostat mimo zamrzlou pustinu.

The Thing je v jádru střílečka z pohledu třetí osoby, nicméně horor a paranoia jsou nedílnou součástí hratelnosti. Můžete říct, že náplní hry je bojovat s emzáky, kteří se rozlezli po základně, nicméně celá… ehm… věc je složitější. Kromě vojáků se k vám přidávají nová NPC, která sice nejsou tak odolná a přesná jako vojáci, ale mají jiné přednosti, třeba schopnost vás léčit. Jenže vám nemusí věřit. Každé NPC má několik úrovní důvěry v to, že nejste „věc“ a také několik úrovní psychického zdraví.

zdroj: Nightdive Studios

Pokud míra nedůvěry přeroste únosnou mez, postava si řekne, že hlavní hrdina je mimozemšťan a zaútočí na vás. Vám nezbude než ji zabít a rázem jste přišli o potřebného spojence i náboje. Pokud to, co NPC vidí posune jeho míru (ne)příčetnosti do červených čísel, máte jen krátký čas na to, jej uklidnit, než mu definitivně hrábne a zabije se, nebo na vás zaútočí. Navíc NPC, která mají větší strach, hůř střílí, v boji se chovají méně spolehlivě a na vás je, abyste je uklidnili třeba doplněním munice, léčením anebo použitím vzácného krevního testu, který prokáže, že nejste „věc“.

Do toho se při procházení základny musíte starat o zdroje a mráz. Potřebujete náboje, abyste mimozemšťany oslabili a pak musíte použít plamenomet, bez kterého prostě emzák zabít nejde. K tomu jsou tu zmíněné krevní testy, přičemž je třeba mít na paměti, že některá NPC se mohou při boji s mimozemšťany nakazit – na což má hra výpočet pravděpodobnosti nákazy. Kromě skriptovaných přeměň, které působí na správných místech patřičně dramaticky, tak musíte řešit i to, že prostě někdo může být nepřítel bez ohledu na scénář.

Nutno říct, že v době, kdy The Thing vyšla, si rozhodně neodnášela plnou náruč cen. Grafika byla už v roce 2002 poněkud zubatá a neohrabaná. Systémy občas fungovaly lépe na papíře než při samotném hraní. Ale osobně jsem byl z toho plíživého pocitu strachu a nejistoty nadšený a užil jsem si Věc od začátku do konce. Jsem tedy zvědavý, co s hrou provedou Nightdive Studios. Ti hru vydají na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X a Nintendo Switch. Tady je jasně vidět, že jde o remaster a ne remake, ale ono i tohle stačí, protože dnes je původní The Thing takřka nehratelná.

Vše poběží v proprietárním enginu KEX, který Nightdive studios vytvořili pro své remastery a remaky – System Shock (pozor, Enhanced Edition, ne remake, ten běží na Unreal Engine 4), Turok, Blood, Doom 64. Díky němu hra na současných strojích poběží ve 4K a 120 FPS, bude mít 3D renderování, mnohem lepší nasvícení a částicové efekty, které pomáhají atmosféře mrazivé arktické základny. Byly upravené modely, textury a animace udělali Nightdive nové od základu.

Jsem zvědavý, jak se Věci povede o skoro čtvrtstoletí později. Na výsledek nemusíme čekat dlouho, hra vyjde na výše zmíněné platformy ještě letos.