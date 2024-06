Druhá řada seriálu Arcane bude zároveň poslední. Podívejte se na trailer

Seriál Arcane ze světa League of Legends posbíral na podzim 2021 spoustu pochvalných hodnocení, a tak není divu, že se už tři roky připravuje druhá řada. Netflix a Riot Games se s ní po dlouhé době konečně zas připomněli, a tak už teď víme, že nové díly dostaneme letos v listopadu. Bude to ale naposledy.

Tvůrci seriálu Christian Linke a Alex Yee totiž spolu s odhalením traileru prozradili, že druhá řada bude pro seriál znamenat definitivní konec. Je to vlastně dobrá zpráva, protože díky tomu aspoň Arcane nebude hrozit osud nekonečných roztahaných show, o které člověk nejpozději v polovině ztratí zájem. Studio Riot Games i pařížští animátoři z Fortiche mají údajně jasnou představu o tom, jak má být příběh dvou měst a dvou sester ukončen.

