Famózní seriál Arcane podle League of Legends si jako první svého druhu odnáší cenu Emmy

5. 9. 2022 11:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Loni v listopadu se na Netflixu objevila další z mnoha adaptací videoher. Jmenovala se Arcane a vycházela ze světa hry League of Legends od studia Riot Games. A byla vyloženě luxusní. Zabodovala u diváků i kritiků a prakticky okamžitě si vysloužila potvrzení druhé řady. A nedávno také pětidílný dokument o tom, jak vlastně vznikala.

Jejích kvalit si všimla i porota udělující tradiční ceny Emmy a seriál Arcane zvítězil v kategorii Outstanding Animated Program (Výjimečný animovaný program). „Pocta ani zdaleka nevystihuje naše pocity z vítězství. Děkujeme našemu úžasnému týmu v Riot Games a Fortiche [studio stojící za animací, pozn. autora], Televizní akademii a nejúžasnějším fanouškům (ano, vám) za umožnění tohoto úspěchu,“ napsali tvůrci na Twitter.

Je to obrovský úspěch nejen pro herní průmysl a jeho adaptace, ale i pro streamovacího giganta Netflix. Je to totiž úplně poprvé v historii cen Emmy, co tuto cenu vyhrál seriál vytvořený čistě pro některou streamovací platformu. A pokud jste ho náhodou ještě neviděli, tak to napravte, protože Arcane na rozdíl třeba od takového Resident Evilu opravdu stojí za to.

„Děkuji vám za to. Je to pro nás velká věc, protože pocházíme z videoher. Bylo úžasné vidět, jak svět přijímá naše postavy a naše příběhy, takže děkujeme Netflixu, který nám od začátku věřil, děkujeme Riot Games, kteří pracovali na celé IP... a všem lidem, kteří byli s naší hrou a světem League of Legends posledních zhruba 12 let a pomohli mu narůst do současných rozměrů,“ komentoval vítězství spolutvůrce seriálu Christian Linke při přebírání ceny.

Arcane ve své kategorii porazil nominované animované seriály Bobovy burgery, Rick a Morty, Simpsonovi a Co kdyby… Simpsonovi mají za dobu existence této kategorie již jedenáct vítězství, South Park jich má pět, Garfield čtyři a dvakrát uspěly seriály Bobovy burgery, Futurama, Rick a Morty a Star Wars: Klonové války. Vítězství si v minulosti zasloužil i Archer, Tučňáci z Madagaskaru či Genndy Tartakovsky’s Primal, který bodoval loni.