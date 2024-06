První ukázka z hraní nového Dragon Age fanoušky série asi příliš nepotěší

11. 6. 2024 18:09 | Preview | autor: Aleš Smutný

Popravdě, nechtěl jsem být negativní a nenasedám na módní vlnu hejtu. Měl jsem rád první Dragon Age, ten druhý, i třetí. A miluji všechny Mass Effecty s výjimkou Andromedy. Ale musím říct, že dvacet minut ukázky z hraní Dragon Age: The Veilguard, a čtení dojmů lidí, kteří už měli možnost demo hry zkusit, mne nenaplňuje velkým nadšením. Zdá se, že čtvrtý díl téhle fantasy RPG ságy si bere mnohé z Mass Effectu, ale možná tak ztrácí část svého původního kouzla.

Pravdou je, že BioWare podle mě nezvolili dobrý způsob představení hry. Dragon Age si nese dědictví příběhových RPG, ale hned se dočtete, že video je výrazně zkrácený průchod danými pasážemi, především v oblasti dialogů. Já samozřejmě chápu, že sledování dialogů není pro trailery atraktivní, ale pokud děláte dvacetiminutový pohled na hraní, vyškrtnout z něj většinu dialogů a příběhových voleb (které tu zjevně jsou, což potvrzují i média, která demo hrála), není šťastné řešení.

Tím spíš, že tak uvolňujete jen prostor soubojům, které jsou… no, řeknu to naplno: soubojům, které mi nepřijdou vůbec dobré. Tady se Dragon Age vydává plně cestou Mass Effectu, zbavuje se de facto střetů s pauzou a zůstává v permanentním realtime nastavení, kdy jen vybíráte skilly, které použijete a dáváte příkazy dalším členům party, jež už budou jen dva a ne tři. Což mne nijak netrápí, jde o to, aby na to byla hra správně nastavená. Zjevně ale už nebudete moci své společníky ovládat. Když to takto napíšu, zní to vlastně jako bezproblémová tranzice k systému Mass Effectu, ale je tu několik prvků, které ji kazí.

zdroj: BioWare

V první řadě Mass Effect rozhodně nebyl tak oblíbeným RPG kvůli soubojovému systému a ten sám o sobě byl díky systému krytí taktičtější. Tady váš hlavní hrdina Rook (kterého si můžete nadefinovat, jak budete chtít, včetně příběhového pozadí a podobně) skáče po bojišti jak nadopovaná veverka a salty, parírováním a občasným hozením speciální schopnosti podtrhuje, že tohle kdysi čisté RPG už bude ryze akčním RPG. Ovšem, alespoň podle téhle sekvence ze začátku hry, s nepříliš dobrou a nápaditou akcí.

Popravdě mne během sledování napadlo, že tohle by bylo v pořádku možná před deseti lety. V dnešní době máme akční RPG, která fungují a vypadají jako Dragon’s Dogma 2 a vedle něj působí Veilguard smutně zastarale. Bohužel, nepomáhá ani celková vizuální stylizace. Dragon Age se nikdy nebál výrazné barevné palety, ale grafický styl čtyřky evokuje spíše Fable říznuté – a teď se omlouvám, ale cítím to tak – Kingdoms of Amalur. Příliš stylizované animace démonů, pohyb hlavního hrdiny v boji, prostě tu chybí pocit onoho ohrožení, kterého se i přes neustálé vizuální změny nevzdal žádný z předchozích dílů. Když nastoupí na scénu Demon of Pride, nejvíc zastrašující je, jak pomalu mu ubývá ukazatel zdraví. To prostě v Dragon Age hře není dobře.

zdroj: BioWare

Ať nejsem jen negativní, musím zároveň poznamenat, že samotný roleplay vypadá, že má stále velmi silné základy, i když se video tohle snaží sebevražedně popírat. Vaše odpovědi v dialozích mají vliv na to, jak se k vám vaši společníci staví. Je zjevné, že některá rozhodnutí mohou mít na vaši partu dalekosáhlé následky. Ostatně jsem zvědavý, zda počáteční volba Harding, nebo Neve, bude mít za následek ztrátu jedné z nich (podle oficiálních screenshotů to ale vypadá, že ne).

Stejně dobře působí i samotné vykreslení světa skrze kontextové vyprávění. Příběh začíná ve městě Miranthous, v totalitní říši Tevinter, kde vládnoucí třída mágů dohlíží na vše. Na úplně vše.

Podle těch, kteří mluvili s tvůrci hry, můžete při zapauzování vybírat i skilly společníkům. A ty budeme samozřejmě moci i vybavovat i sety schopností, které budou vhodné pro dané souboje, především pak bossy, kteří mohou být na některé typy útoků slabí. No prostě RPG klasika.

Se společníky si budete samozřejmě budovat či ničit vztahy, každého z nich půjde „sbalit“ a dokonce prý, když nebudete o něčí intimní stránku jevit zájem, najde si partnera jinde. Asi by to nemohla být hra od BioWare, aby se hned první den neřešilo, kdo s kým bude spát…

Celkově si pořád zachovávám naději, že mne na podzim, kdy hra vychází, čeká epické fantasy dobrodružství. Nicméně tahle naděje stojí spíše na tom, co říkají tvůrci a ti, kteří si osahali celé demo, než na samotném, nešťastně sestříhaném videu. Vím, že budu Dragon Age: The Veilguard hrát, prostě si nenechám ujít další díl téhle ságy a rozuzlení příběhu Solase. Ale zároveň se nemohu zbavit nepříjemného hlásku, který mi šeptá, že tohle všechno mohlo a mělo vypadat jinak.

Uvidíme na podzim, kdy hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.