Microsoft prý chce vydat Fable na konci příštího roku, Gears of War: E-Day dorazí možná dřív

14. 6. 2024 10:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Na nedávné Xbox Games Showcase byla velice zajímavá (mimo jiné) jedna věc: Chyběla data vydání. A to dokonce i u letošních her, protože navzdory faktu, že jsme už v polovině roku, a že tituly jako Indiana Jones and the Great Circle, datadisk pro Starfield nebo třeba Avowed mají vyjít letos, nemají dodnes konkrétní datum vydání.

To pak nemají logicky ani tituly, které cílí na příští rok. Můžeme jmenovat třeba South of Midnight, Gears of War: E-Day, nebo Fable. A teď jsme se u posledních dvou jmenovaných dozvěděli, jak by si to Microsoft údajně představoval.

Podle zasvěceného Toma Warrena z The Verge, jak reportuje WCCTech, se prý očekává, že by Microsoft rád cílil vydání Fable na konec příštího roku, konkrétně na období mezi říjnem a prosincem 2025. Zatímco druhá, velká a notně očekávaná hra Microsoftu, prequel Gears of War: E-Day, by mohla podle Warrena dorazit údajně ještě dříve.

Zatím můžeme leda tak odhadovat, že by nový titul ze série Gears mohl vyjít například ve třetím kvartále (srpen či září?), zatímco Fable třeba v listopadu? I vzhledem k existenci Call of Duty, které zpravidla vychází v listopadu – Microsoft by asi nechtěl vydávat dvě multiplayerové first party střílečky příliš blízko sebe…

Za připomenutí stojí také fakt, že třeba na rozdíl od Doom: The Dark Ages, který mimochodem také nemá konkrétní datum vydání a vyjde někdy příští rok, vyjdou Fable i Gears of War: E-Day „pouze“ na PC, Xbox a cloud. Nový Doom totiž dorazí i na PlayStation 5.

Zatím jde samozřejmě pouze o spekulace, Microsoft neupřesnil ani vydání výše zmíněných letošních her, natož těch plánovaných na příští rok. Tom Warren ale patří mezi důvěryhodné novináře a pokud mu zdroje nelhaly, nebo pokud se interní plány Microsoftu nezmění, což se stát pochopitelně může, dočkáme se dlouho vyvíjeného Fable za rok a půl. A mladého Marcuse Fenixe ještě o fous dřív.