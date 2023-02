Nejčtenější články týdne – PSVR 2 převálcoval nový Horizon

20. 2. 2023 6:55 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V týdnu, kdy vychází recenze, dojmy a testy nové hardwarové platformy, čímž PSVR 2 v podstatě je, se toho nemůže stát moc jiného. Alespoň tak by to „mělo“ fungovat. Nejen že se toho ale stala spousta, ono se ještě ani samotné PSVR 2 nedostalo ani mezi nejčtenější články. S přehledem jej totiž rozdrtil kůň z vlastní stáje a to Horizon Call of the Mountain, respektive Pavlova recenze na něj. A jakkoliv jde o dobrou hru a i samotný headset je prý velice dobrý, bude otázkou, jak moc se mezi hráči etabluje. Jeho cena totiž převyšuje cenu samotné konzole, hrstka her k mání je, ale zase tolik jich není a kdy budou nějaké další? Snad mají v Sony na tyhle otázky uspokojivé odpovědi.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa