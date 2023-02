Patch do kompletní edice třetího Zaklínače přidal ženská ohanbí a zlepšil ray tracing

14. 2. 2023 9:40 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Když v minulém roce vyšla kompletní edice třetího Zaklínače, která uzpůsobila běh hry pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S, ale zkrášlila i PC verzi, rozhodně se to neobešlo bez problémů. Všechny verze bojovaly se svými vlastními prohřešky, kdy třeba PC varianta nebyla úplně dobře optimalizována, zatímco konzole zrovna moc nezvládaly stabilní snímkovací frekvenci.

Tvůrci a tvůrkyně z CD Projektu RED se nicméně zavázali k tomu, že situaci zlepší, k čemuž měl dopomoci i relativně nedávno vydaný patch 4.01. Ale jak to podle různých rozborů vypadalo, tak se to v některých aspektech úplně nepovedlo. Respektive pokud jste hráli s ray tracingem, hraní bylo lepší, ale bez něj zase naopak. A nyní to podrobněji potvrzují i experti z Digital Foundry.

Na konzolích v režimu se zapnutým ray tracingem jsou odrazy přesnější a mají větší rozlišení. Zároveň se povedlo více ustálit snímkovací frekvenci, takže jak na PlayStationu 5, tak i na Xboxu Series X se daří lépe držet 30 FPS. Stále to není perfektní, ale třeba situace na PlayStationu 5 je v tomto režimu výrazně lepší. Stále pak platí, že konzole v nastavení kvality míří na rozlišení 1440p, zatímco v režimu výkonu na 4K.

Ale právě v režimu výkonu nastává problém. Pokud Geralta raději proháníte s vyšší snímkovací frekvencí, tak vás aktualizace opravdu nepotěší. Jak se totiž z testu ukazuje, obě konzole více bojují s tím, aby udržely nastavenou laťku 60 FPS. Není jasné, proč se tomu tak děje, protože vizuál zůstal beze změny. Ale třeba na Xboxu Series X v rušnějších scénách (například v Novigradu) došlo s novým patchem k ubrání 8 až 9 snímků za vteřinu, zatímco PlayStation 5 bojuje se souboji a lokacemi mimo města, kde došlo na pád i o 10 snímků oproti předchozí verzi. Problémy s plynulostí postihly také cutscény.

Patch tak na konzolích skutečně nechává poněkud hořkosladkou pachuť a to samé platí i o PC verzi. Některé problémy sice vyřešeny byly, došlo na přidání dodatečného nastavení pro ray tracing a snížily se nároky na procesor, ale většina komplikací zůstala bez povšimnutí. A třeba při využití DirectX 12 se naopak věci otočily k horšímu.

Nicméně update nepřinesl pouze změny v oblasti výkonu. Lidé na konzolích si totiž ještě všimli toho, že Dámy lesa (nebojte, jejich svůdnější varianta) po aktualizaci začaly ukazovat více, než možná samy chtěly. Zkrátka a dobře jim přibylo vymodelované ohanbí. Hry ze série Zaklínač se samozřejmě nikdy nahoty neštítily, avšak toto je poněkud více, než na co jsou hráči zvyklí.

zdroj: CD Projekt RED

Jak se díky Kotaku ukázalo, tak se jedná o chybu, která se do patche dostala omylem kvůli „složitému procesu“ sloučení několika komunitních modifikací s interními vylepšeními. A při kontrole se zjevně úplně nepřišlo na to, že jim tam něco přebývá. Studio už obratem zareagovalo a oznámilo, že pracuje na odstranění této chyby.

Avšak už takto divná situace se stává ještě zvláštnější a na scénu přichází autoři původní modifikace Vaginas for Everyone. Jedná se o starší mod pro původní verzi hry, která do hry přidává přesně to, co název napovídá — realistickou vulvu a pubické ochlupení pro velké množství ženských postav. A když si člověk porovná textury, které nabízí modifikace, s aktuální podobnou ježibab z Křivušských blat, nalezne nemalou podobnost.

Této podobnosti si všimlo i Kotaku, které přímo kontaktovalo tvůrce této modifikace. Ti jim následně odpověděli a potvrdili, že CD Projekt RED opravdu měl použít jejich modifikaci, avšak o tom vůbec nic nevěděli a ani se jich nikdo nezeptal na svolení. Aktuálně však není jasné, jak mohli autoři potvrdit využití modifikace, a pracuje se tedy zatím pouze s vizuální podobností.

Pokud by se ale ukázalo, že CD Projekt RED skutečně využíval modifikaci bez svolení, může to pro společnost vytvořit nehezký problém. Ostatně studio před vydáním této vylepšené verze hry tvrdila, že všechny tvůrce využitých modifikací oslovila, požádala o jejich svolení a zahrnula je do závěrečných titulků. Uvidíme, jak se tato „vulví“ kauza bude vyvíjet dále.