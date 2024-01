Nejčtenější články týdne – Palworld i pokračující propouštění

28. 1. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Uplynulý týden se nesl ve znamení dvou fenoménů. Jedním z nich bylo bohužel pořád pokračující propouštění, které prostupuje v opravdu neskutečně velké míře celým herním průmyslem už od loňského roku. A bohužel jsme zatím na cestě k překonání loňského rekordu v počtu propuštěných lidí. A to navíc způsobem, že pokud to tak půjde dál, překonáme loňských cca 10 tisíc propuštěných lidí už v průběhu února. Letos to bude asi bohužel ještě depresivnější. Na druhou stranu tu máme druhý fenomén, kterým není nic jiného než Palworld. Ten teď hrají téměř všichni a Nintendo, respektive The Pokémon Company, si už brousí zuby. Některá zvířátka Palworldu jsou totiž těm ze série Pokémon až podezřele podobná…

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa